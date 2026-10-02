– Składamy dzisiaj wniosek o wotum nieufności wobec pana Andrzeja Domańskiego, ministra finansów i gospodarki. Wiemy, że ten rząd go obroni, ale chcemy wykazać skrajną niekompetencję i brak odpowiedzialności za decyzje w sprawie gospodarki zaplanowane na przyszły rok – powiedział Czarnek.

PiS uderza w Domańskiego budżetem na 2027 rok

Politycy PiS wskazują przede wszystkim na rekordowo wysoki planowany deficyt. Czarnek mówił w Puławach o kwocie 282,06 mld zł i przekonywał, że rosnące zadłużenie jest konsekwencją polityki obecnego rządu.

– Zaplanowany na przyszły rok rekordowy deficyt budżetowy na poziomie 282,06 miliarda złotych daje sumę ponad biliona złotych zadłużenia tylko w ciągu tych trzech lat rządu Donalda Tuska i właśnie pana Domańskiego – stwierdził polityk PiS.

W przyjętym przez rząd projekcie budżetu dochody państwa mają wynieść około 696,4 mld zł, a wydatki 977,6 mld zł. Rząd zakłada jednocześnie wzrost PKB na poziomie około 3 proc. i przekonuje, że państwowy dług publiczny pozostanie poniżej konstytucyjnego progu 60 proc. PKB.

Czarnek już wcześniej ostrzegał, że obecna polityka finansowa może w kolejnych latach wymusić oszczędności, ograniczenie części inwestycji i presję na finanse publiczne. PiS zapowiada, że podczas sejmowej debaty nad wnioskiem będzie chciał szerzej przedstawić zarzuty wobec ministra.