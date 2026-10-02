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Polityka

Morawiecki robi krok w tył? Media: Jednak nie będzie nowej partii

Wedle medialnych doniesień, były premier Mateusz Morawiecki zmienił zdanie co do tworzenia nowej partii politycznej. W najbliższym czasie Rozwój Plus ma ograniczyć się do rozbudowy struktur stowarzyszenia.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

Sam Mateusz Morawiecki po odejściu z grupą parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał, że najpóźniej do 15 października jego stowarzyszenie Rozwój Plus powoła do życia partię polityczną. Portal wPolityce.pl i Telewizja wPolsce24 donoszą jednak, że plany te uległy zmianie. W Rozwoju Plus miała zapaść decyzja, zgodnie z którą partii na razie nie będzie.

- „Od źródeł w stowarzyszeniu Rozwoju Plus usłyszeliśmy, że zdecydowano się wstrzymać budowę partii, a postawić na razie na budowę struktur, konsolidowaniu się i rozmowach o współpracy z różnymi środowiskami”

- podaje wPolityce.pl.

Środowisko Mateusza Morawieckiego pracuje też nad raportami o stanie państwa.

Co z paktem senackim?

Dziennikarze ustalili ponadto, że były premier jest gotowy do współpracy w ramach prawicowego paktu senackiego. O inicjatywie miał nawet rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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