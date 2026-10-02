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Polityka

„Może snusowy…”. Żurek próbuje obrazić prezydenta

„Może snusowy dał mu mniej snusów” – wypalił minister Waldemar Żurek, próbując w wyjątkowo prymitywny sposób obrazić głowę państwa.

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Fot. screenshot: YouTube (Radio TOK FM)
Fot. screenshot: YouTube (Radio TOK FM)

Wobec tragicznej sytuacji na stacjach paliw, prezydent Karol Nawrocki ogłosił wczoraj podpisanie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Od jej wejścia w życie rząd Donalda Tuska uzależnił obniżenie stawki VAT na paliwa. Choć rządzący powinni być wdzięczni prezydentowi, również w wyciągniętej przez prezydenta ręce widzą powód do ataków. W skandaliczny sposób decyzję głowy państwa skomentował na antenie TOK FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- „Ja widziałem wczoraj chyba pogubionego pierwszy raz prezydenta, takie miałem wrażenie, bo tak, jak był butny i buńczuczny na różnych wystąpieniach i krzyczał tym swoim podniesionym głosem, może snusowy dał mu mniej snusów, ale mam wrażenie, że był trochę inny, taki rozedrgany i chyba jego doradcy zobaczyli, że te sondaże lecą na łeb, na szyję”

- wypalił.

Być może reprezentant rządu Donalda Tuska nie zauważył, że wedle wrześniowego sondażu Instytutu Badań Pollster, pracę tego rządu negatywnie ocenia 53 proc. Polaków, a pozytywnie zaledwie 29 proc. W badaniu tej samej pracowni prezydenta Karola Nawrockiego negatywnie ocenia 39 proc. ankietowanych, a pozytywnie 44 proc. 

Źródło: 300Polityka.pl, Fronda.pl

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