Nieudana egzekucja w USA. Christa Pike w stanie krytycznym

Christa Pike ma dziś 50 lat. W wieku 18 lat została skazana na karę śmierci za zabójstwo 19-latki, którą torturowała wspólnie ze swoim chłopakiem. Wczoraj miała zostać przeprowadzona egzekucja kobiety. 50-latka przeżyła jednak podanie dwóch dawek trucizny. Została przewieziona do szpitala. Gubernator Bill Lee, zapowiadając niezależne dochodzenie w sprawie przebiegu egzekucji, do końca roku wstrzymał wykonywanie kary śmierci w Tennessee.

Nowe informacje o stanie skazanej przekazali jej adwokaci. Randy Spivey poinformował, że Christy Pike żyje, ale nieznane są obecne rokowania lekarzy.

- „Nie mamy zbyt wielu informacji o stanie jej zdrowia. Wiemy, że jest w stanie krytycznym i otrzymuje w szpitalu pomoc ratującą życie”

- powiedział.

Personel nie potrafił wbić igły?

Prawnik podzielił się też nowymi ustaleniami na temat okoliczności nieudanej egzekucji. Personel więzienia miał przez około godzinę próbować założyć 50-latce wenflon, wykorzystując co najmniej siedem igieł.

- „Jedna z nich wyglądała na zgiętą, gdy ją wyciągnięto”

- relacjonował.

Drugi adwokat, Stephen Ferrell wyjaśnił, że igła „albo się przesunęła, albo przebiła przez żyły”, wobec czego śmiertelny zastrzyk nie został prawidłowo podany.

Obrona kobiety domaga się odejścia od kary śmierci.