Jak czytamy, wartość całej operacji, razem z przejmowanym zadłużeniem, szacowana jest na około 110 mld dolarów. W skład WBD wchodzi m.in. polska Grupa TVN, dlatego zmiana właściciela będzie miała bezpośrednie znaczenie również dla polskiego rynku medialnego.

TVN znajdzie się w nowym medialnym gigancie

Sędzia federalna Araceli Martínez-Olguín zaakceptowała porozumienie Paramount z Kalifornią i 11 innymi amerykańskimi stanami, które wcześniej próbowały zablokować transakcję z powodów antymonopolowych. Sędzia uznała ugodę za „rozsądne rozwiązanie faktyczne i prawne”. Tym samym zakończyła się wielomiesięczna blokada, która uniemożliwiała zamknięcie przejęcia.

Paramount musiał zgodzić się na szereg warunków. Połączona spółka ma przez pięć lat wypuszczać co najmniej 30 filmów rocznie do amerykańskich kin oraz zwiększyć wydatki na produkcję w USA o co najmniej 300 mln dolarów rocznie. Powstanie także specjalna rada złożona z dziennikarzy, której zadaniem będzie nadzorowanie niezależności redakcyjnej CBS News i CNN.

Kalifornijski prokurator generalny Rob Bonta podkreślał wcześniej, że ugoda ma „chronić konkurencję i wybór konsumentów” oraz zabezpieczać interesy pracowników sektora filmowego. Jednocześnie przeciwnicy połączenia nadal twierdzą, że konsolidacja tak dużych koncernów może ograniczać konkurencję na rynku mediów.

Połączony koncern będzie kontrolował potężny zestaw marek: Warner Bros., Paramount Pictures, HBO Max, Paramount+, CNN, CBS News oraz liczne kanały zagraniczne. W Polsce najważniejszym aktywem pozostaje TVN. Sama stacja oficjalnie informuje, że jest własnością Warner Bros. Discovery.

Paramount poinformował jednocześnie, że Ynon Kreiz, dotychczasowy prezes Mattela, rozpocznie pracę w firmie 5 października i po zamknięciu transakcji zostanie współprezesem połączonego koncernu obok Davida Ellisona.

„Wspólnie będą nadzorować działalność połączonej firmy” – przekazał Paramount. Ellison ma odpowiadać przede wszystkim za strategię, technologie i kierunek kreatywny, natomiast Kreiz za codzienne zarządzanie oraz integrację obu koncernów.

Według Reutersa obie spółki spodziewają się formalnego zamknięcia transakcji 6 października.