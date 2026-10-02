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To ma być poważne? Premier publikuje żenujący filmik

Czym zajmuje się szef polskiego rządu? Nagrywaniem infantylnych filmików, mając nadzieję, że uderzy nimi w prezydenta. Tego typu twórczość uderza jednak raczej w swojego autora aniżeli w tego, przeciwko komu zostaje wymierzona.

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Fot. screenshot: X.com (@donaldtusk)
Fot. screenshot: X.com (@donaldtusk)

Wobec tragicznej sytuacji na stacjach paliw, prezydent Karol Nawrocki ogłosił wczoraj podpisanie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Od jej wejścia w życie rząd Donalda Tuska uzależnił obniżenie stawki VAT na paliwa. Na tę decyzję rządzący zareagowali… atakowaniem prezydenta. 

W tym duch wyjątkowo żenujące nagranie opublikował Donald Tusk. Widzimy na nim premiera przechodzącego przed Belwederem i popijającego gorący napój z jednorazowego kubka.

- „I po co było tak rumakować?”

- mówi z uśmiechem na twarzy szef rządu. 

Tak, to ten premier, który będąc w opozycji przekonywał, że gdyby rządził, to wiedziałby jak jedną decyzją doprowadzić do sytuacji, w której litr benzyny kosztowałby 5,19 zł. To premier, za którego rządów obserwujemy zapaść w systemie ochrony zdrowia i szalony wzrost zadłużenia kraju, wskutek którego kolejne agencje obniżają rating Polski. To szef rządu targanego kolejnymi aferami. Premier, wedle którego Polsce grozi śmiertelne niebezpieczeństwo i który nie ma czasu uczestniczyć w państwowych uroczystościach z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ma jednak czas na nagrywanie takich filmików.

- „Obok wyraźnego deficytu wiedzy ekonomicznej ostatnio pojawił się nowy - znajomość topografii Warszawy. Panie Premierze @donaldtusk, Prezydent RP urzęduje w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu”

- skomentował nagranie rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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