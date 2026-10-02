Dla Jana Sobierajskiego to kolejny film, który znalazł szeroką publiczność. Reżyser ma na koncie m.in. „Powołanego" i „Powołanego 2", które również przyciągnęły tysiące widzów do kin. „Mistyczka" potwierdza zainteresowanie tego typu kinem, choć jej twórcy opowiadają historię przede wszystkim poprzez emocje i osobiste doświadczenia głównej bohaterki.

W rolę Alicji Lenczewskiej wciela się Dorota Chotecka-Pazura, aktorka doskonale znana widzom z popularnych produkcji, m.in. „Rancza" i „Miodowych lat". Tym razem mierzy się jednak z rolą znacząco różniącą się od tych, z którymi przez lata była kojarzona.

W filmie występują również Sławomir Orzechowski, Marcin Kwaśny, Dariusz Kowalski, Filip Gurłacz, Rafał Szałajko i Radosław Pazura. W produkcji wzięło udział ponad 50 aktorów oraz kilkuset statystów.

„Mistyczka" jest także przykładem filmu, którego powstanie było częściowo możliwe dzięki zaangażowaniu przyszłych widzów. Produkcję wsparło w ramach kampanii crowdfundingowej blisko 6000 darczyńców.

Przy tworzeniu scenariusza konsultowano się z osobami, które znały Alicję Lenczewską. Wśród nich była jej bratowa Dorota Lenczewska, która uczestniczyła również w pracach na planie.

O „Mistyczce" dyskutują również widzowie. W opiniach zamieszczonych na Filmwebie zwracają uwagę przede wszystkim na kreację Doroty Choteckiej-Pazury oraz sposób przedstawienia historii.

„Świetna rola pani Doroty Choteckiej! Wielka delikatność ujęcia tematu, przesłanie dla każdego!" — napisała jedna z widzek.

Inna osoba określiła film jako opowieść o dojrzałej wierze, zwracając uwagę, że produkcję można odczytywać przede wszystkim jako dramat biograficzny. Wśród docenianych elementów wymieniła również zdjęcia, klimat oraz grę aktorską.

Na zainteresowanie produkcją zwróciła uwagę także Aleteia. Portal wskazywał, że na frekwencję może wpływać kilka czynników jednocześnie — rozpoznawalność aktorki, zainteresowanie środowisk związanych z wiarą, rekomendacje widzów oraz zainteresowanie historią Alicji Lenczewskiej. Trudno natomiast jednoznacznie określić udział każdego z tych elementów.

Jan Sobierajski ma za sobą również premierę filmu „Maryja Matka papieża". Produkcja była wcześniej wyświetlana w kinach, gdzie zgromadziła tysiące widzów. Teraz film trafia do widzów na VOD za pośrednictwem platformy Rafaelkino.pl.

„Maryja Matka papieża" opowiada o Janie Pawle II i jego duchowej więzi z Matką Bożą. Film stanowi kolejną produkcję Sobierajskiego podejmującą temat wiary i duchowości, tym razem skupioną na postaci papieża Polaka.

„Maryja Matka papieża" jest już dostępna na VOD, natomiast „Mistyczka" nadal pozostaje w repertuarach kin.

Więcej informacji o filmie oraz lista kin, w których można zobaczyć „Mistyczkę", dostępne są na stronie: www.rafaelfilm.pl