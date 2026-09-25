„Mistyczka" to fabularna opowieść inspirowana życiem Alicji Lenczewskiej. W głównej roli występuje Dorota Chotecka-Pazura, która wciela się w Alicję. Partnerują jej m.in. Sławomir Orzechowski oraz Radosław Pazura. W obsadzie znaleźli się m.in. Ewa Florczak, Magdalena Woźniak, Filip Gurłacz, Dariusz Kowalski, Marcin Kwaśny i Rafał Szałajko.

O filmie w programie „Dzień Dobry TVN" mówił Sławomir Orzechowski. Aktor zwrócił uwagę na wyjątkowe doświadczenie związane z produkcją. „Jest to nieprawdopodobne wydarzenie w kinematografii. To przekracza to, co dzieje się na ekranie. Chce się w to wejść" – mówił o „Mistyczce". Orzechowski podkreślał również współpracę z Dorotą Chotecką. „Z Dorotą Chotecką grało się fenomenalnie" – powiedział aktor.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Jan Sobierajski, który podkreśla, że od początku zależało mu na tym, aby historia Alicji dotarła do szerokiej publiczności. „Kiedy »Mistyczka« trafiała do kin, mieliśmy nadzieję, że historia Alicji znajdzie swoją publiczność. Dziś widzimy, że niesiecie ją dalej – zabieracie do kina bliskich, polecacie, dzielicie się wrażeniami i sprawiacie, że dociera do kolejnych osób" – mówi reżyser.

Sobierajski zwraca uwagę również na wymiar samej historii. „»Mistyczka« to film, który powstawał z wiary w to, że kino może nie tylko opowiadać historię, ale też dotknąć czegoś ważnego w człowieku — jego tęsknoty, pytań i poszukiwania sensu" – dodaje.

Historia Alicji Lenczewskiej, nauczycielki ze Szczecina, która po doświadczeniu duchowym rozpoczęła nowy etap swojego życia, została przeniesiona na ekran jako opowieść o przemianie, poszukiwaniu sensu i doświadczeniu wiary.

Lista kin i informacje o filmie znajdują się na stronie: www.rafaelfilm.pl/mistyczka/