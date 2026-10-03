Były szef SOP nowym doradcą prezydenta Nawrockiego

– Gen. Radosław Jaworski został powołany na doradcę prezydenta RP z dniem 1 października – poinformował Leśkiewicz. Jak dodał, były szef SOP będzie odpowiadał za doradztwo dotyczące szeroko rozumianych kwestii bezpieczeństwa.

Nominacja w cieniu sporu o kierownictwo SOP

Jaworski jeszcze niedawno kierował Służbą Ochrony Państwa. W połowie września prezydent Nawrocki wyraził zgodę na jego odwołanie ze stanowiska komendanta formacji. Wcześniej, w styczniu 2026 roku, wobec generała wszczęto postępowanie dyscyplinarne, a jego obowiązki przejmowali kolejno inni oficerowie.

Nowa nominacja pojawia się w momencie trwającego sporu wokół obsady stanowiska szefa SOP. Prezydent nie zgodził się na kandydaturę płk. Tomasza Jackowicza, wskazując, że potrzebna jest osoba dająca rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.

Zgodnie z ustawą komendanta SOP powołuje premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych, ale po uzgodnieniu z prezydentem. Brak porozumienia oznacza więc dalszy impas personalny w jednej z najważniejszych służb ochronnych państwa.

Nominacja Jaworskiego pokazuje jednocześnie, że prezydent chce korzystać z jego doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa mimo zakończenia przez niego służby na stanowisku komendanta SOP.