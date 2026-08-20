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„UWAGA! UWAGA! UWAGA!”. Ataki na Ukrainę, Polacy otrzymali alert RCB

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty” – taki komunikat RCB został wysłany do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Polska poderwała myśliwce.

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Polski F16
Polski F16 · fot. SFJZ13 - Ex STEADFAST JAZZ Uploaded by GiW (Wikipedia), domena publiczna

O atakach i reakcji ze strony polski poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych:

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej”.

Dodano przy tym:

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Dowództwo zapewnia, że działania te mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę. Dodano, że sytuacja monitorowana jest na bieżąco, a podległe siły oraz środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Przed godziną pojawił się drugi komunikat, w którym przekazano:

„Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone”.

W dalszej części wpisu Dowództwo dodało:

„Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP”.

Mieszkańcy wspomnianych województw otrzymali również alerty RCB z odwołaniem zagrożenia:

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ZMASOWANY ATAK NA OBSZARZE ZACHODNIEJ UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY.”

 

 

 

 

Źródło: dam/x.com

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