O atakach i reakcji ze strony polski poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych:

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej”.

Dodano przy tym:

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Dowództwo zapewnia, że działania te mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę. Dodano, że sytuacja monitorowana jest na bieżąco, a podległe siły oraz środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Przed godziną pojawił się drugi komunikat, w którym przekazano:

„Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone”.

W dalszej części wpisu Dowództwo dodało:

„Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP”.

Mieszkańcy wspomnianych województw otrzymali również alerty RCB z odwołaniem zagrożenia:

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ZMASOWANY ATAK NA OBSZARZE ZACHODNIEJ UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY.”

Uwaga! Alert RCB - odwołanie zagrożenia!



"UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ZMASOWANY ATAK NA OBSZARZE ZACHODNIEJ UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY." https://t.co/yF9s4RxATs — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 20, 2026