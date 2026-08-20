O atakach i reakcji ze strony polski poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych:
„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej”.
Dodano przy tym:
„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.
Dowództwo zapewnia, że działania te mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę. Dodano, że sytuacja monitorowana jest na bieżąco, a podległe siły oraz środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.
Przed godziną pojawił się drugi komunikat, w którym przekazano:
„Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone”.
W dalszej części wpisu Dowództwo dodało:
„Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP”.
Mieszkańcy wspomnianych województw otrzymali również alerty RCB z odwołaniem zagrożenia:
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ZMASOWANY ATAK NA OBSZARZE ZACHODNIEJ UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY.”
Uwaga! Alert RCB - odwołanie zagrożenia!
"UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ZMASOWANY ATAK NA OBSZARZE ZACHODNIEJ UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY." https://t.co/yF9s4RxATs
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 20, 2026
Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone.
Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/xY3vfzbwuN
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 20, 2026
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