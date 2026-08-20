Stowarzyszenie Warszawa44 prowadzi kampanię „Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego”, w ramach której ambasadorzy mają promować w mediach społecznościowych pamięć o Powstaniu Warszawskim.

- „W ramach kampanii wysyłamy symboliczne pakiety do aktorów, sportowców, muzyków, twórców, dziennikarzy, osób publicznych - wszystkich tych, których codzienna obecność w mediach i internecie może być nośnikiem wartości”

- wyjaśnia stowarzyszenie.

Akcję honorowym patronatem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- „Pamięć o Powstaniu Warszawskim żyje wtedy, gdy potrafimy przekazywać ją dalej. Dlatego z dumą dołączam do akcji 'Ambasador Pamięci Powstania Warszawskiego' organizowanej przez Stowarzyszenie Warszawa 44”

- pisała w mediach społecznościowych minister Marta Cienkowska.

Oburzenie internautów wywołał jednak fakt, że jedną z ambasadorek została… Monika Laskowska, znana pod pseudonimem MonaLisa. To influencerka znana z udziału we freak fightach oraz prowadzenia profilu na platformie OnlyFans, gdzie sprzedaje treści „dla dorosłych”.

- „Ambasadorka pamięci Powstania Warszawskiego Monika Laskowska. Cześć i chwała Bohaterom!”

- czytamy na profilu stowarzyszenia Warszawa44.

W odpowiedzi na pytania portalu Gazeta.pl, rzecznik MKiDN Piotr Jędrzejowski zapewnia, że „lista ambasadorów akcji nie była przedmiotem wniosku i tego wyboru dokonywali organizatorzy już po otrzymaniu patronatu”.

Oświadczenie wydało już też samo stowarzyszenie Warszawa444.

- „Przy podejmowaniu decyzji o współpracy z Panią Moniką Laskowską braliśmy pod uwagę jej obecność w przestrzeni publicznej, zasięg w mediach społecznościowych oraz deklarowaną gotowość do promowania pamięci o Powstaniu Warszawskim. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia pozostaje godne upamiętnianie Powstańców Warszawskich. Kierujemy się odpowiedzialnością za sposób przekazywania pamięci o ich ofierze kolejnym pokoleniom. W związku z pojawiającymi się obecnie kontrowersjami dotyczącymi działalności Pani Moniki Laskowskiej podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu działań związanych z pełnieniem przez nią funkcji Ambasadorki”

- czytamy.