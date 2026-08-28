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Polityka

Chcą odrzucić weto prezydenta. Premier zapowiada kolejne podejście

Premier Donald Tusk poinformował, że zwróci się do marszałka Sejmu o przeprowadzenie kolejnego głosowania ws. odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut.

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Fot. screenshot: YouTube (Kancelaria Premiera, Karol Nawrocki)
Fot. screenshot: YouTube (Kancelaria Premiera, Karol Nawrocki)

Obóz Donalda Tuska próbuje wykorzystać aferę wokół upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypo do uderzenia w opozycję. Narrację tę w czasie dzisiejszego posiedzenia rządu podjął premier Donald Tusk.

- „To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system, system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji”

- przekonywał.

- „Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u i ślady finansowania, dziwnych przepływów pieniędzy pomiędzy tym biznesem, a pisowskimi mediami, czołowymi politykami PiS-u, to wszystko staje się coraz wyraźniejsze i coraz bardziej ponure”

- dodał.

Dlaczego rządzący nie reagowali, kiedy Polacy tracili pieniądze, a dopiero teraz, gdy wokół sprawy zrobiło się głośno? Na te pytania szef rządu nie odpowiedział. Zapowiedział za to kolejną próbę odrzucenia weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. 

 

Źródło: PAP, Fronda.pl

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