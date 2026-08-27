Obrońca parlamentarzysty, mec. Bartosz Lewandowski wniósł o uchylenie ENA wskazując, że Marcin Romanowski przebywa poza terytorium Unii Europejskiej. Postulował przy tym przesłuchanie premiera Donalda Tuska, który powołując się na ustalenia służb ogłosił publicznie, że poseł Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Sąd jednak nie uwzględnił wniosku obrońcy o uchylenie ENA i pozostawił bez rozpoznania wniosek o przesłuchanie szefa rządu.

- „Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 27 sierpnia 2026 roku (...) nie uwzględnił wniosku obrońcy ściganego Marcina Romanowskiego o uchylenie ENA”

- poinformowała rzecznik sądu, sędzia Anna Ptaszek.

Wyjaśniła, że „w ocenie sądu okręgowego nie ma żadnych wątpliwości, że wszelkie istotne elementy stanowiące podstawę wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania w dalszym ciągu pozostają aktualne”.

- „Jednocześnie Sąd Okręgowy w Warszawie zarządzeniem z 27 sierpnia br. w tej sprawie pozostawił bez dalszego biegu wnioski dowodowe obrońcy ściganego, w tym wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Prezesa Rady Ministrów”

- dodała.