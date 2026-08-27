W Olsztynie rozpoczął się wczoraj Campus Polska Przyszłości – impreza organizowana przez polityków Koalicji Obywatelskiej dla młodzieży. W ramach wydarzenia Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej poprowadziła rozmowę z szefową resortu edukacji Barbarą Nowacką.
- „Jestem w dziwnej roli bycia gościnią i bycia... gospod… gospodarką?”
- wypaliła minister, otwierając spotkanie.
Wobec wyraźnych problemów „ministry” z językiem polskim Wiśniewska chciała przeprowadzić krótki test.
- „Ministro edukacji narodowej, odmień »gospodyni« przez przypadki”
- zachęciła.
Barbara Nowacka spróbowała jednak wybrnąć z kłopotliwej sytuacji i do swoich językowych trudności postanowiła… dopisać ideologię.
- „Gospodyni... No ale wiesz, to nie chodzi, żeby prosto odmienić, tylko żeby odmienić zachowując formę sprawczą”
- wyjaśniła.
Całe zdarzenie mogłoby budzić rozbawienie. Z uwagi na to jednak, że jego bohaterką była minister edukacji, przypisująca sobie prawo do kształtowania polskiej szkoły nawet z pominięciem przepisów prawa i orzeczeń sądu konstytucyjnego, raczej powinno przerażać.
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