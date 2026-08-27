Jakubiak: Żurek i Tusk to polityczni konfabulanci i mitomani

W programie „Poranny Ring” wydawanym przez Super Express poseł Marek Jakubiak ostro skrytykował Donalda Tuska i Waldemara Żurka. Tematem programu była afera Zondacrypto oraz planowane działania rządu w tej sprawie. Jakubiak niepochlebnie skomentował także rolę w całej sprawie Romana Giertycha.

Jakubiak odpowiedział na pytanie o szumnie zapowiadany przez Waldemara Żurka „przełom w sprawie”.

„Ja powiem, że bardzo jestem ostrożny w opiniach zachwytu nad sprawami, które ogłasza Donald Tusk, czy też Waldemar Żurek, bo ja mam wrażenie, że mamy z mitomanami do czynienia” – powiedział polityk.

Bardzo krytycznie ocenił także słowa Donalda Tuska o zaangażowaniu w sprawę Zondacrypto służb rosyjskich.

„To jest wszystko pic na wodę fotomontaż pod publiczkę. I teraz on opowiada o tym, że to wszystko jest ustawka mafii rosyjskiej i rosyjskich służb. Po czym jego adwokat, Roman Giertych, chce ich bronić” – mówił Jakubiak.

„Ale to jest cyrk na kółkach po prostu” – powiedział.

Polityk wypowiedział się także na temat udziału Romana Giertycha w sprawie Zondacrypto. Ocenił, że jest to sytuacja wewnętrznie sprzeczna. „Kupy się nie trzyma” – ocenił.

„Myślę, że Żurek, Tusk mają jedną cechę, to jest mitomania” – dodał. Szefa rządu oskarżył zaś o polityczną konfabulację.

„Więc tutaj mamy z konfabulacją do czynienia polityczną i niestety, ale premier rządu polskiego jest zwykłym konfabulantem, no” – dodał.