Poseł KO Roman Giertych, wspólnie z innym kojarzonym z obozem władzy adwokatem – mec. Jackiem Dubois, zostali obrońcami szefa giełdy kryptowalut Zondacrypto Przemysława Krala. Rolą adwokata jest obrona potencjalnego przestępcy, dlatego nie byłoby w tym nic zdumiewającego, gdyby nie fakt, że poseł Giertych nie ukrywa, iż liczy, że sprawa ta pogrąży opozycję. Wcześniej sprawę wielokrotnie komentował, raczej nie stając w obronie Krala.

Po fali krytyki, w obronie prominentnego polityka swojego ugrupowania stanęła europoseł KO Hanna Gronkiewicz-Waltz.

- „Jestem córką adwokata. Całe dorosłe życie ojciec mi powtarzał, że adwokat broni każdego - ohydnego zabójcę, złodzieja, gwałciciela też. Taki zawód. Lekarz też ratuje każdego, również polityka, którego nie lubi. Adwokat broni przed śmiercią cywilną, a lekarz przed śmiercią fizyczną. Póki są takie przepisy, jakie są - że można być posłem niezawodowym i łączyć to z pracą w innym zawodzie, obojętnie jakim - nie można mu zakazać wykonywania jego pracy. Poseł R. Giertych wykonuje zawód adwokata i nie może wybierać sobie klientów. Trudno zatem zrozumieć tę krytykę”

- napisała.

Trudno się z byłą prezydent Warszawy nie zgodzić. Szkoda tylko, że nie opublikowała tego wpisu, gdy politycy jej ugrupowania, w tym ministrowie, wylewali falę hejtu na mec. Bartosza Lewandowskiego, kiedy pojawiła się informacja, iż jego kancelaria, z uwagi na możliwość świadczenia pomocy prawnej w języku rosyjskim, jest przygotowana do obrony obywateli Rosji.

- „Dziękuję za ten głos. Proszę to przekazać członkom swojego obozu politycznego, którzy próbowali mnie zdyskredytować rzekomymi związkami z Rosją oraz rosyjskimi służbami, z uwagi na obronę polityków opozycji, a także grozili mi odpowiedzialnością karną”

- zareagował na wpis europoseł sam mec. Lewandowski.