Ukraiński przywódca zapewnił, że obywatele jego kraju „zawsze będą pamiętać o wsparciu Polski, jej otwartych sercach i drzwiach, od pierwszych dni rosyjskiej inwazji”.

- „Jesteśmy zdecydowani rozwijać więzi między naszymi dwoma silnymi narodami, z szacunkiem i szczerością wobec przeszłości, realistycznym spojrzeniem na obecne zagrożenia oraz optymizmem co do naszej wspólnej przyszłości w UE i NATO”

- podkreślił.

W poniedziałek Ukraina świętowała 35.rocznicę ogłoszenia niepodległości. Z tej okazji prezydent Karol Nawrocki skierował list gratulacyjny do prezydenta Ukrainy, życząc Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją. Zapewniając, że Polsce zależy na dobrych relacjach z sąsiadem, wskazał też na szereg napięć, które tym relacjom zagrażają.

- „Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy, co było wyrazem docenienia wolnościowych aspiracji narodu ukraińskiego”

- przypomniał Karol Nawrocki w liście, który opublikował Zełenski.