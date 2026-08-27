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Ukraina

„Z szacunkiem i szczerością wobec przeszłości”. Zełenski dziękuje Nawrockiemu

Dziękując prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jego państwu zależy na budowaniu wspólnych relacji z „szacunkiem wobec przeszłości”.

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Fot. Maciej Bujak/KPRP za: Prezydent.pl
Fot. Maciej Bujak/KPRP za: Prezydent.pl

Ukraiński przywódca zapewnił, że obywatele jego kraju „zawsze będą pamiętać o wsparciu Polski, jej otwartych sercach i drzwiach, od pierwszych dni rosyjskiej inwazji”.

- „Jesteśmy zdecydowani rozwijać więzi między naszymi dwoma silnymi narodami, z szacunkiem i szczerością wobec przeszłości, realistycznym spojrzeniem na obecne zagrożenia oraz optymizmem co do naszej wspólnej przyszłości w UE i NATO”

- podkreślił.

W poniedziałek Ukraina świętowała 35.rocznicę ogłoszenia niepodległości. Z tej okazji prezydent Karol Nawrocki skierował list gratulacyjny do prezydenta Ukrainy, życząc Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją. Zapewniając, że Polsce zależy na dobrych relacjach z sąsiadem, wskazał też na szereg napięć, które tym relacjom zagrażają. 

- „Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy, co było wyrazem docenienia wolnościowych aspiracji narodu ukraińskiego”

- przypomniał Karol Nawrocki w liście, który opublikował Zełenski.

Źródło: PAP, Fronda.pl

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