Najgorzej w całym zestawieniu wypada Władimir Putin. Aż 97 proc. badanych Ukraińców deklaruje wobec prezydenta Rosji stosunek negatywny. Kolejny jest Aleksandr Łukaszenka, którego źle ocenia 90 proc. respondentów.

Wśród zachodnich przywódców najniższy wynik uzyskał Donald Trump. Negatywnie ocenia go 77 proc. pytanych, a pozytywnie jedynie 16 proc.

Karol Nawrocki również znalazł się bardzo nisko w zestawieniu. Pozytywny stosunek do prezydenta Polski deklaruje 20 proc. Ukraińców, natomiast 62 proc. ocenia go negatywnie.

To wyraźna zmiana w porównaniu z ocenami Andrzeja Dudy. W podobnym badaniu przeprowadzonym w lutym 2025 roku 72 proc. respondentów pozytywnie oceniało ówczesnego prezydenta Polski.

Macron na szczycie, Polska tylko z 50-procentowym wynikiem

Największą sympatią Ukraińców cieszy się Emmanuel Macron. Prezydenta Francji pozytywnie ocenia 79 proc. respondentów. Dobre wyniki uzyskali także kanclerz Niemiec Friedrich Merz – 64 proc. oraz prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan – 61 proc.

Lepszy wynik od Nawrockiego uzyskał także Donald Tusk. Premiera Polski pozytywnie ocenia 45 proc. Ukraińców, a negatywnie 35 proc.

Badanie objęło również ocenę poszczególnych państw. Za najbardziej przyjazne Ukrainie ankietowani uznali Francję – 81 proc., Wielką Brytanię – 80 proc., Litwę i Niemcy – po 77 proc. oraz Mołdawię – 68 proc.

Polska znalazła się niżej. Za państwo przyjazne Ukrainie uważa ją 50 proc. respondentów, natomiast 21 proc. ocenia nastawienie Polski jako wrogie.

Wyniki pokazują wyraźne ochłodzenie ocen polskich władz i samej Polski w porównaniu z okresem prezydentury Andrzeja Dudy. Jednocześnie największą sympatią cieszą się dziś wśród Ukraińców przywódcy państw najmocniej wspierających dalszą integrację Ukrainy z Zachodem.

Badanie Rating Group przeprowadzono w dniach 4–9 sierpnia.