Ministerstwo Cyfryzacji domaga się od Mety skuteczniejszej walki z oszukańczymi reklamami i deepfake'ami pojawiającymi się na Facebooku i Instagramie. Gawkowski wcześniej dał koncernowi siedem dni na przedstawienie skali problemu, czasu reakcji na zgłoszenia i zasad współpracy z polskimi organami ścigania.

– Wczoraj wieczorem Meta odpowiedziała na mój list w sprawie oszukańczych reklam na Facebooku. Ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje – powiedział Gawkowski w Polsat News.

Wicepremier podkreślił, że siedmiodniowy czas usuwania takich reklam jest zdecydowanie zbyt długi.

– Po takim czasie zobaczyło je dwadzieścia, pięćdziesiąt, a może sto tysięcy ludzi. One powinny znikać w siedem minut – stwierdził.

Gawkowski: „Teraz już będą czyny”

Minister ostro ocenił sposób działania internetowych gigantów.

– Oni są spryciarze. Wysłali wczoraj pismo wieczorem, już po godzinach pracy, mówiąc: „to zrobiliśmy”. A my przeanalizujemy wszystko i nie będzie tu miękkiej gry. Skończył się czas, w którym platforma opowiada nam historię, a my odpowiadamy, że dalej będziemy trzymali ją za słowo. Słowa, słowa i słowa. Teraz już będą czyny i czyny – zapowiedział.

Do sprawy odniósł się także Rafał Brzoska, którego wizerunek był wykorzystywany w fałszywych reklamach. Szef InPostu podziękował Gawkowskiemu za reakcję i zaapelował o pełną jawność odpowiedzi Mety.

Brzoska podkreślił, że problem nie dotyczy tylko polityków, celebrytów czy biznesmenów, ale każdego obywatela, którego nazwisko, zdjęcie lub zaufanie bliskich może zostać wykorzystane przez oszustów.

Po tym apelu Gawkowski opublikował odpowiedź Mety na stronach resortu cyfryzacji. Jak zaznaczył, firma przyznaje, że skala oszukańczych reklam jest duża, ale – jego zdaniem – nie przedstawiła przekonujących mechanizmów skutecznej ochrony użytkowników.