Abp Gallagher w Moskwie: wojna musi się zakończyć

Podczas dwustronnego spotkania, które odbyło się we wtorek 25 sierpnia w siedzibie przedstawicielstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie, watykański sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi, abp Paul Richard Gallagher, oraz minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow wskazali na kilka punktów zbieżności w najważniejszych kwestiach międzynarodowych, zgadzając się co do znaczenia kontynuowania dialogu między Federacją Rosyjską a Stolicą Apostolską.

Wśród tematów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania znalazły się również kwestie dotyczące wspólnoty katolickiej w Rosji oraz inicjatywy humanitarne mające na celu rozpoczęcie drogi ku pokojowi między Rosją a Ukrainą.

Negocjacje i zaangażowanie humanitarne

Po zakończeniu spotkania, w którym uczestniczył również nuncjusz apostolski, abp Giovanni d’Aniello, a które trwało ponad godzinę, abp Gallagher i minister Ławrow przedstawili przed dziennikarzami swoje oświadczenia.

Wysoki przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał apel papieża Leona XIV o zakończenie działań wojennych między Rosją a Ukrainą oraz rozpoczęcie „prawdziwych negocjacji” przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej. Zdaniem Gallaghera „stanowisko Stolicy Apostolskiej jest jasne: konfliktu nie można rozwiązać środkami militarnymi”. Dlatego — jak stwierdził — „konieczne jest stworzenie warunków do rozpoczęcia procesu politycznego i dyplomatycznego”.

Przedstawiciel dyplomacji Stolicy Apostolskiej wezwał ponadto Rosję i Ukrainę do okazania oznak otwartości i dobrej woli oraz do poszanowania prawa międzynarodowego i humanitarnego, szczególnie w odniesieniu do ludności cywilnej, infrastruktury, rannych i jeńców wojennych.

Wojna musi się zakończyć

„Mówiąc jasno — powiedział abp Gallagher w odniesieniu do kwestii ukraińskiej — ta wojna musi się zakończyć”. Liczba ofiar po obu stronach wciąż systematycznie rośnie w wyniku działań wojennych, podobnie jak cierpienia ludności cywilnej.

„Pilne i konieczne — podkreślił hierarcha — jest zakończenie działań wojennych oraz zaplanowanie przyszłych relacji, aby nie pozostać więźniami krzywd z przeszłości” i odebrać nienawiści możliwość dalszego rozprzestrzeniania się.

Zacieśnienie współpracy między Rosją a Stolicą Apostolską

Minister spraw zagranicznych Ławrow, wyrażając uznanie dla otwartości Stolicy Apostolskiej na dialog z Rosją oraz jej zaangażowania na rzecz pokoju, oświadczył, że zgadza się ze swoim watykańskim odpowiednikiem co do konieczności zintensyfikowania współpracy w kwestiach humanitarnych związanych z konfliktem.

Ławrow określił rozmowę jako „bardzo pożyteczną”.

Zaangażowanie Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju

„Każdy konkretny rezultat w dziedzinie humanitarnej — podkreślił sekretarz ds. Relacji z Państwami — przyczyni się do złagodzenia cierpień i umożliwi odbudowanie choćby minimalnego zaufania między stronami konfliktu”.

W tym kontekście przypomniano o znaczeniu zbliżającej się misji kardynała Zuppiego w Rosji. Ze strony Stolicy Apostolskiej — kontynuował arcybiskup — ponownie wyrażana jest wola dalszego przyczyniania się do tworzenia przestrzeni dialogu, wzmacniania wysiłków humanitarnych oraz oferowania swoich „dobrych usług” w dążeniu do pokoju.

Rola Kościołów w budowaniu pokoju

Podczas rozmowy z ministrem Ławrowem abp Gallagher chciał przypomnieć o ważnej roli Kościołów i lokalnych wspólnot kościelnych w niesieniu pomocy najsłabszym, w duchu pojednania. W tym kontekście sekretarz ds. Relacji z Państwami zwrócił również uwagę na sytuację i potrzeby Kościoła katolickiego w Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem duszpasterskiej troski o wiernych oraz działalności charytatywnej prowadzonej przez wspólnoty kościelne i zakonne.

Dialog z Patriarchatem Moskiewskim

We wtorkowy wieczór sekretarz ds. Relacji z Państwami spotkał się następnie z metropolitą Antonijem Wołokołamskim, odpowiedzialnym za relacje zewnętrzne Patriarchatu Moskiewskiego. Rozmawiano o kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, również w świetle obecnego kontekstu regionalnego.

Metropolita Antonij wyraził zadowolenie z nieustających i serdecznych kontaktów między obu Kościołami a Stolicą Apostolską.