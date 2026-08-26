Minister Marcin Przydacz gościł na antenie RMF FM, gdzie mówił m.in. o relacjach polsko-ukraińskich. Podkreślił, że Kancelaria Prezydenta prowadzi dialog z administracją Wołodymyra Zełenskiego. Poinformował też o liście gratulacyjnym, jaki prezydent skierował do ukraińskiego przywódcy.

- „Pan prezydent w tym liście de facto życzył Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją, wskazywał, że jest szereg napięć, które chcielibyśmy, aby były coraz mniejsze… To, co najważniejsze, to to, że Polsce zależy na dobrosąsiedzkich relacjach. One muszą opierać się o pewne podstawowe fundamenty, a takim fundamentem jest m.in. prawda historyczna”

- podkreślił szef BPM.

Gloryfikacja banderyzmu na Ukrainie

Zaznaczył, że tym relacjom nie służy podpisanie przez Wołodymyra Zełenskiego ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego, który najpewniej będzie kolejną przestrzenią gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy.

- „Uważam, że ona nie będzie polepszać stanu stosunków nie tylko z Polską, ale także z innymi państwami, z całą Europą Zachodnią”

- ocenił Przydacz.

- „Ja na miejscu Ukraińców nie obrażałbym pamięci historycznej ofiar i nie gloryfikowałbym zbrodniarzy. Jeśli to Ukraina robi, musi się liczyć, że będą tego działania negatywne efekty”

- dodał.