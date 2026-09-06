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Europa

Londyn upomniał się o nienarodzonych! Tysiące obrońców życia na ulicach brytyjskiej stolicy

W Londynie odbył się wczoraj ogromny Marsz dla Życia. Tysiące obywateli, w towarzystwie 15 katolickich biskupów, wezwało do większej ochrony życia nienarodzonych.

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Fot. screenshot: YouTube (Sancta Familia Media)
Fot. screenshot: YouTube (Sancta Familia Media)

Wydarzenie zorganizowała inicjatywa „March for Life UK”. Marsz przeszedł z Centrum Emmanuel w Westminsterze na Plac Parlamentarny. Jego uczestnicy wyrazili sprzeciw wobec obowiązujących przepisów dotyczących aborcji i tzw. stref buforowych wokół klinik aborcyjnych. 

O tragedii, jaką jest aborcja, mówił w rozmowie z EWTN News organizator marszu Ben Thatcher, który podkreślił, że dotyka ona nie tylko nienarodzone dziecko, któremu nie pozwala się żyć, ale również jego rodzinę i całe społeczeństwo. 

- „Jesteśmy zjednoczeni w pięknym, pokojowym i radosnym duchu, by powiedzieć, że życie ludzkie ma znaczenie, że każde życie ma znaczenie, od poczęcia aż po śmierć naturalną”

- powiedział z kolei uczestniczący w marszu abp John Wilson.

Źródło: PCh24.pl, Fronda.pl

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