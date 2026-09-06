Wydarzenie zorganizowała inicjatywa „March for Life UK”. Marsz przeszedł z Centrum Emmanuel w Westminsterze na Plac Parlamentarny. Jego uczestnicy wyrazili sprzeciw wobec obowiązujących przepisów dotyczących aborcji i tzw. stref buforowych wokół klinik aborcyjnych.

O tragedii, jaką jest aborcja, mówił w rozmowie z EWTN News organizator marszu Ben Thatcher, który podkreślił, że dotyka ona nie tylko nienarodzone dziecko, któremu nie pozwala się żyć, ale również jego rodzinę i całe społeczeństwo.

- „Jesteśmy zjednoczeni w pięknym, pokojowym i radosnym duchu, by powiedzieć, że życie ludzkie ma znaczenie, że każde życie ma znaczenie, od poczęcia aż po śmierć naturalną”

- powiedział z kolei uczestniczący w marszu abp John Wilson.