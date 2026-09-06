Prezydent RP wziął udział w Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie. W swoim wystąpieniu skierowanym do rolników złożył podziękowanie za trud i misję polskiej wsi. Podkreślił symboliczny wymiar ich trudu, zaznaczając, że praca ta jest cichym, ale niezwykle wymownym świadectwem oddania ojczyźnie.

Przemawiacie tak mocno każdego dnia swoją ciężką pracą, przywiązaniem do ojczyzny, do Rzeczypospolitej, do Pana Boga i do Królowej Polski. Wy też nie potrzebujecie codziennych słów i wielkich opowieści, by przemawiać swoją codzienną pracą i trudem – powiedział Karol Nawrocki.

Bezpieczeństwo żywnościowe i suwerenność państwa

Prezydent wskazał również, że praca na roli stanowi jeden z najważniejszych filarów suwerenności Rzeczypospolitej, a zapewnienie ciągłości produkcji rolnej jest podstawowym obowiązkiem państwa.

Mam głęboką świadomość jako Prezydent Polski, że dziś polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności – mówił.

Ochrona ziemi i straż dziedzictwa kulturowego

Prezydent zaakcentował rolę wsi jako depozytariusza tradycyjnych wartości, kultury ludowej oraz tożsamości narodowej, przywołując myśli Wincentego Witosa.

Dzisiaj polski rolnik i polska wieś jest też strażnikiem polskiej ziemi, bo tyle jest Rzeczypospolitej, ile jest polskiej ziemi w polskich rękach. (...) Strażnicy polskiego bezpieczeństwa, strażnicy polskiej ziemi są też strażnikami dziedzictwa kulturowego – stwierdził Karol Nawrocki.

Zmagania z warunkami atmosferycznymi i pomoc państwa

W swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na obiektywne trudności, z jakimi mierzy się współczesne rolnictwo, w tym narastający problem suszy i przymrozków, które wymagają stałego wsparcia ze strony instytucji państwowych.

Dzisiaj na naszych oczach wyrasta już całe pokolenie rolników, które toczy walkę z suszą. Tu nie możecie zostać sami. Państwo musi pomagać – mówił.

Inicjatywy ustawodawcze i obrona interesów rolnych

Prezydent przypomniał o wniesionych przez siebie inicjatywach prawnych mających na celu ochronę polskiej ziemi przed wyprzedażą oraz wsparcie funkcji gospodarstw rodzinnych. Odniósł się także do kwestii związanych z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz umowami handlowymi.

Jak przyszedłem do urzędu, tak o polską ziemię się upomniałem i ta ustawa – choć niedoskonała – jest!... Ręce precz od polskiej ziemi. Złożyłem też inicjatywę ustawodawczą o ochronie funkcji polskiej wsi – przypominał Prezydent RP.

Wiara w mądrość polskiej wsi i podsumowanie

Na zakończenie wystąpienia wyraził głębokie przekonanie o odporności i dojrzałości polskiej wsi wobec zmiennych okoliczności i ideologii, a także zadeklarował dalsze wsparcie dla środowisk wiejskich.

Polska wieś nigdy nie poddała się i nie podda się obcej ideologii. (...) Mądrość ludowa i polska wieś wie, co jest dla Polski dobre, a co jest dla Polski złe. A ja tej mądrości zamierzam słuchać jako Prezydent Polski – podsumował Karol Nawrocki.

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Tradycja jasnogórskiego dziękczynienia za plony sięga 1982 roku, kiedy to z inicjatywy środowisk rolniczych, ogrodniczych oraz działaczy ludowych na Jasną Górę przybyło aż 300 tysięcy pielgrzymów. Od tamtej pory, w każdą pierwszą niedzielę września, gospodarze z całej Polski – niosąc misternie wykonane wieńce żniwne i poczty sztandarowe – gromadzą się na uroczystej i dziękczynnej Mszy Świętej w częstochowskim sanktuarium.