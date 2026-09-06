Papież mówił o Ukrainie po modlitwie Anioł Pański. Przyznał, że z bólem śledzi informacje o ostatnich gwałtownych atakach na miasta i obiekty cywilne, w których giną niewinni ludzie.

Leon XIV zapewnił o swojej bliskości z mieszkańcami Ukrainy, którzy od lat doświadczają cierpienia, lęku i niepewności związanych z wojną. Ponownie wezwał do zatrzymania przemocy i zniszczeń oraz do otwarcia drogi prowadzącej do dialogu i pokoju.

Szczególną uwagę Ojciec Święty zwrócił na podejmowane w ostatnich dniach działania zmierzające do wznowienia negocjacji. Wyraził nadzieję, że przyniosą one konkretne owoce i pozwolą dyplomacji odegrać większą rolę w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu.

Papież zachęcił również wiernych do modlitwy, aby pojednanie i zgoda mogły zwyciężyć nie tylko na Ukrainie, ale we wszystkich miejscach świata dotkniętych konfliktami.

Na zakończenie spotkania z wiernymi Leon XIV przypomniał o stopniowym powrocie do codziennych obowiązków po okresie wakacyjnym. Zachęcił, aby prosić Boga o światło i wsparcie w podejmowaniu zwyczajnych zajęć.