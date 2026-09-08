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Polityka

Konstytucja do wymiany. Prof. Czarnek: Ten system nas hamuje

Zabierając głos w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu, kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek postawił tezę, wedle której obecny kształt konstytucji blokuje Polsce możliwość stania się liderem naszej części Europy.

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Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość
Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość

Parlamentarzysta podkreślił, że „Polska ma wszelkie dane ku temu, żeby być, nie chcę używać słowa mocarstwo, bo ono często kojarzy się bardzo negatywnie, więc żeby być liderem tej części Europy i świata”.

- „Zarówno ze względu na jej położenie, jak i wypadkową różnych zdarzeń na świecie, w tym najbliższym sąsiedztwie, z tym najokrutniejszym, czyli wojną na Ukrainie i ze względu również na sytuację, która ma miejsce w UE”

- mówił.

Wskazał jednak, że przewidziany w obowiązującej konstytucji system rządów „nas hamuje, spowalnia i powoduje, że nigdy w związku z tym nie będziemy mogli na 100 procent wykorzystać swoich szans ze względu na swoje położenie”.

Praca nad nową Konstytucją

O konieczności uchwalenia nowej ustawy zasadniczej w Prawie i Sprawiedliwości mówi się od dawna. Podobnego zdania jest prezydent Karol Nawrocki, który powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem tego zespołu jest wypracowanie projektu nowej konstytucji do końca obecnej kadencji prezydenta. 

Źródło: 300polityka.pl, Fronda.pl

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