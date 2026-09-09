Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w trakcie prowadzonych czynności służbowych uzyskali informacje dotyczące planowanego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu kilku osób.

Z ustaleń śledczych wynikało, że pomysłodawcą przestępczego działania miał być 54-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Mężczyzna miał nie godzić się z rozstrzygnięciem sądu rodzinnego oraz czynnościami podejmowanymi wobec niego przez funkcjonariuszy Policji. W konsekwencji miał postanowić zemścić się na osobach, które w jego przekonaniu przyczyniły się do takiego obrotu sprawy.

Na cel swojego działania miał wytypować byłą żonę, członka jej rodziny, dwoje funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich oraz sędziego orzekającego w sprawie.

Zdeterminowany mężczyzna miał podjąć próbę zlecenia przestępczego działania za pośrednictwem osoby, która w przeszłości odgrywała kluczową rolę w strukturach kilku grup przestępczych działających na terenie Śląska.

Jak ustalili funkcjonariusze, sytuacja majątkowa podejrzanego pozwalała na zaoferowanie wysokiego wynagrodzenia za realizację zlecenia. Miało ono stanowić zachętę dla potencjalnych wykonawców.

Po uzyskaniu pierwszych informacji funkcjonariusze nowosądeckiego wydziału CBŚP skoncentrowali swoje działania zarówno na weryfikacji realnego zagrożenia dla potencjalnych pokrzywdzonych, jak i na gromadzeniu materiału dowodowego dokumentującego przestępcze zamiary.

Prowadzone czynności operacyjne przyniosły rezultaty. Ich wyniki pozwoliły na zgromadzenie materiału, który stał się podstawą do wszczęcia przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu śledztwa w tej sprawie.

Pomimo stosowania przez podejrzanego licznych środków ostrożności, funkcjonariusze CBŚP, działając pod nadzorem prokuratury, zgromadzili dowody potwierdzające wcześniejsze ustalenia.

Śledczy ustalili m.in. kanały komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a pośrednikiem, miejsca związane z przekazywaniem informacji dotyczących przyszłych ofiar, a także plan i terminy realizacji poszczególnych zleceń.

Z ustaleń wynika, że mężczyzna miał precyzyjnie określać swoje oczekiwania dotyczące sposobu działania. W przypadku jednej z osób miał oczekiwać jej śmierci w wyniku pożaru wznieconego w miejscu zamieszkania.

Zebrany materiał dowodowy dał podstawę do zatrzymania 54-latka. Do realizacji doszło 26 sierpnia 2026 roku.

Podejrzanemu przedstawiono cztery zarzuty dotyczące m.in. podżegania do naruszenia nietykalności cielesnej, spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia, a przede wszystkim podżegania do pozbawienia życia czterech osób.

Na wniosek prokuratora, 28 sierpnia 2026 roku, Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prowadzą dalsze czynności procesowe i operacyjne, których celem jest pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz ustalenie ewentualnego udziału innych osób.

Skuteczne rozpoznawanie zagrożeń, szybka weryfikacja informacji oraz zdecydowane działania operacyjne i procesowe to jeden z podstawowych elementów walki Centralnego Biura Śledczego Policji z najpoważniejszą przestępczością. Funkcjonariusze CBŚP nieustannie podejmują działania mające na celu udaremnianie planowanych przestępstw, ochronę potencjalnych ofiar oraz pociąganie do odpowiedzialności osób, które podejmują próby zlecania lub organizowania przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.