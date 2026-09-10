Sondaż. Zdecydowanie NIE Polaków ws. ślubowaniu Berka

Kancelaria Prezydenta zwróciła się do Kancelarii Sejmu o wyjaśnienie sposobu procedowania kandydatury byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim tego, czy Berek rzeczywiście spełnia wymagania związane z dziesięcioletnim stażem zawodowym radcy prawnego.

Polacy za odebraniem ślubowania

W badaniu SW Research przeprowadzonym dla „Wprost” ankietowanych zapytano, czy prezydent Karol Nawrocki powinien odebrać ślubowanie od Macieja Berka.

Twierdząco odpowiedziało 43,5 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 28,3 proc., natomiast 28,2 proc. respondentów nie miało w tej sprawie jednoznacznego stanowiska.

Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w ubiegły piątek. Jego kandydaturę zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej. W głosowaniu uczestniczyło 437 parlamentarzystów, a wymagana większość bezwzględna wynosiła 219 głosów.

Berek otrzymał 226 głosów. Kontrkandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, Artur Kotowski, uzyskał poparcie 184 posłów.

Do niedawna Berek pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i należał do najbliższego zaplecza premiera Donalda Tuska. Już samo przejście bezpośrednio z rządu do Trybunału Konstytucyjnego wywołało polityczne kontrowersje, zwłaszcza że obecna większość parlamentarna wielokrotnie deklarowała wcześniej konieczność „odpolitycznienia” TK.

Kancelaria Prezydenta: „Gigantyczne wątpliwości”

Znacznie poważniejsze od sporu politycznego mogą się jednak okazać wątpliwości formalne.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował, że do Kancelarii Sejmu skierowano pismo dotyczące procedowania kandydatury Macieja Berka.

Bogucki zwrócił uwagę przede wszystkim na kwestię wymaganego doświadczenia zawodowego.

– „Są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego” – powiedział szef KPRP.

Jak zaznaczył, sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia.

– „To trzeba wyjaśnić” – podkreślił.

Wątpliwości są istotne, ponieważ kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego musi spełniać ustawowo określone wymagania kwalifikacyjne. Jeżeli okazałoby się, że wymagany staż nie został prawidłowo wykazany, pytania dotyczyłyby nie tylko decyzji prezydenta o odebraniu ślubowania, ale również prawidłowości samego procedowania kandydatury w Sejmie.

Kancelaria Prezydenta nie przesądziła dotychczas, jaką decyzję podejmie Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki oczekuje najpierw na wyjaśnienia ze strony Kancelarii Sejmu.

Sondaż SW Research został przeprowadzony w dniach 8–9 września 2026 roku metodą wywiadów internetowych. W badaniu wzięło udział 800 dorosłych Polaków, a próba była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania.