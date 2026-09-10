Stuletni instrument

Organy zostały zbudowane w 1926 r. specjalnie dla bazyliki Santa Maria ad Martyres, czyli rzymskiego Panteonu. Powstały w zakładzie Giovanniego Tamburiniego w Cremie, a podczas ich inauguracji zagrał Raffaele Manari, wykładowca Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej.

Instrument uchodził wówczas za nowatorski ze względu na rozwiązania techniczne, m.in. sposób rozmieszczenia rejestrów między dwiema klawiaturami. Kolejne renowacje pozwoliły zachować jego pierwotny charakter.

Do wydarzenia sprzed wieku nawiąże jubileuszowy koncert 25 września. Nicola Dolci, wykładowca Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej, wykona m.in. utwory, które znalazły się w programie pierwszego koncertu na organach Panteonu.

Nie tylko dla turystów

Tegoroczny festiwal będzie już jego siódmą edycją. Od początku organizatorzy chcieli, aby muzyka pomagała odkrywać Panteon nie tylko jako jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków Rzymu, ale także jako świątynię i miejsce modlitwy.

Festiwal, zainspirowany adhortacją Franciszka Evangelii gaudium, ma tworzyć – jak wskazuje Kapituła Kanoników – drogę artystyczną, która staje się zarazem „katechezą i chrześcijańską mistagogią”. Wpisuje się tym samym w szerszą działalność duszpasterską bazyliki, której celem jest prowadzenie odwiedzających poza czysto turystyczne doświadczenie tego miejsca.

Pierwszy koncert odbędzie się 11 września. Przy organach zasiądzie Michael Ging z Houston, który wykona repertuar sięgający od dawnych tańców po francuski romantyzm. Tydzień później wystąpi Hiszpan Tomeu Seguí Campins z programem poświęconym europejskiemu barokowi.

W kolejnych tygodniach w Panteonie zagrają organiści z Europy i Stanów Zjednoczonych. Festiwal zakończy się 30 października koncertem Juraja Kremena, który wykona utwory Bacha, Mendelssohna i Francka.

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.