Do zdarzenia doszło w środę. Policjanci pełniący służbę na terenie targów wyczuli intensywny, nieprzyjemny zapach. Na wykładzinie znaleziono dwa miejsca, w których rozlana była ciecz. W hali znajdowały się m.in. stoiska izraelskich firm zbrojeniowych, a przed wejściem na targi odbywały się protesty przeciwko ich obecności.

Policja: substancja zawierała kwas masłowy

Podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach poinformowała, że strażacy zbadali znalezioną ciecz.

– „Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy” – powiedziała.

Jak wynikało z informacji straży pożarnej, substancja nie stanowiła zagrożenia dla osób przebywających w hali. Na miejscu interweniowały policja, straż pożarna oraz Żandarmeria Wojskowa. Część obiektu została czasowo wyłączona z użytkowania, a hala przewietrzona.

Po kilkudziesięciu minutach uczestnicy targów mogli wrócić do środka. Wstępnie straty oszacowano na około 2,5 tys. zł.

Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg zdarzenia oraz motyw działania zatrzymanych kobiet.