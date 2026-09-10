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Incydent przy stoisku Izraela na MSPO w Kielcach. Dwie kobiety zatrzymane

Policja zatrzymała dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat w związku z incydentem podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. W jednej z hal, w rejonie stoisk firm izraelskich, rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Kobiety zatrzymano na terenie Mazowsza oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Mają zostać przesłuchane.

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Incydent na targach na MSPO w Kielcach
Incydent na targach na MSPO w Kielcach · fot. Screenshot - X

Do zdarzenia doszło w środę. Policjanci pełniący służbę na terenie targów wyczuli intensywny, nieprzyjemny zapach. Na wykładzinie znaleziono dwa miejsca, w których rozlana była ciecz. W hali znajdowały się m.in. stoiska izraelskich firm zbrojeniowych, a przed wejściem na targi odbywały się protesty przeciwko ich obecności.

Policja: substancja zawierała kwas masłowy

Podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach poinformowała, że strażacy zbadali znalezioną ciecz.

„Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy” – powiedziała.

Jak wynikało z informacji straży pożarnej, substancja nie stanowiła zagrożenia dla osób przebywających w hali. Na miejscu interweniowały policja, straż pożarna oraz Żandarmeria Wojskowa. Część obiektu została czasowo wyłączona z użytkowania, a hala przewietrzona.

Po kilkudziesięciu minutach uczestnicy targów mogli wrócić do środka. Wstępnie straty oszacowano na około 2,5 tys. zł.

Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg zdarzenia oraz motyw działania zatrzymanych kobiet.

Źródło: mp/Polsat News, PAP, Fronda.pl

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