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Polska

Ogromne rezerwy złota! Prezes NBP przekazał dane

Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński zaprezentował najnowsze dane dotyczące polskich rezerw złota. Obecnie bank centralny posiada rezerwy o wartości 344,8 mld zł.

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Fot. screenshot: YouTube (Narodowy Bank Polski)
Fot. screenshot: YouTube (Narodowy Bank Polski)

Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Tym samym Polska znajduje się w światowej czołówce państw posiadających największą ilość rezerw tego kruszcu. 

- „Jesteśmy w gronie dziesięciu krajów o największych zasobach”

- wskazał prezes NBP.

Prof. Glapiński przekazał, że niezrealizowane przychody związane ze wzrostem wartości zgromadzonego złota wynoszą obecnie 156,6 mld zł. To różnica pomiędzy obecną wyceną rynkową rezerw, a średnim kosztem ich zakupu. 

Celem NBP jest zwiększenie rezerw złota do 700 ton. 

Źródło: Tysol.pl, Fronda.pl

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