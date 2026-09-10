Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Tym samym Polska znajduje się w światowej czołówce państw posiadających największą ilość rezerw tego kruszcu.

- „Jesteśmy w gronie dziesięciu krajów o największych zasobach”

- wskazał prezes NBP.

Prof. Glapiński przekazał, że niezrealizowane przychody związane ze wzrostem wartości zgromadzonego złota wynoszą obecnie 156,6 mld zł. To różnica pomiędzy obecną wyceną rynkową rezerw, a średnim kosztem ich zakupu.

Celem NBP jest zwiększenie rezerw złota do 700 ton.