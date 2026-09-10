Wbrew zabezpieczeniu wydanemu przez Trybunał Konstytucyjny, minister sprawiedliwości i prokurator generalny ogłosił, że „Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości”.

- „Moja decyzja jest ostateczna i wykonalna z chwilą podpisania”

- napisał w mediach społecznościowych.

Portal Niezależna.pl poinformował, że w uczelni pojawił się prof. Sławomir Cudak, mający przejąć obowiązki rektora-komendanta. Chciał wejść do gabinetu dra Michała Sopińskiego, ale jego działaniom sprzeciwili się pracownicy uczelni. Wedle relacji Telewizji Republika, ostatecznie Cudak zamknął się w toalecie i wezwał policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze nie byli jednak w stanie rozwiązać sporu.

- „Nie jesteśmy w stanie, tutaj na miejscu, zweryfikować, czy ten pan może wejść do wskazanych przez niego pomieszczeń, czy nie. Dlatego, jeżeli pan twierdzi, że pana dobro zostało w jakikolwiek sposób naruszone, to może pan złożyć zawiadomienie”

- wyjaśnił jeden z policjantów.

Dr Sopiński: Wciąż pełnię funkcję rektora

Sam dr Sopiński odniósł się do dzisiejszych wydarzeń za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- „Minister Żurek nie doręczył mi w trybie KPA decyzji o moim odwołaniu. Zgodnie z KPA decyzja administracyjna musi być doręczona stronie za pośrednictwem poczty. Nie mógł więc Żurek powołać na po. Rektora innej osoby w momencie w którym wciąż pełnię funkcję Rektora. Ale to tylko szczytowy aspekt bezprawia!”

- napisał.

- „Przypomnę bowiem że Żurek próbuje mnie odwołać mnie ze złamaniem prawa w procedurze, której w ogóle nie może zastosować, o czym przypomniał mu Trybunał Konstytucyjny, wydając stosowne zabezpieczenie”

- dodał.

Najpewniej fakt podjęcia próby przejęcia funkcji rektora-komendanta akurat dziś wynika z chęci zablokowania jutrzejszego posiedzenia Senatu uczelni.

- „Bardzo proszę wszystkie media i obywateli o obecność w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i obserwację wyborów do Senatu, które uzurpatorzy chcą zakłócić”

- napisał dr Sopiński.