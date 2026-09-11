O nowej inicjatywie szef rządu opowiedział w czasie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

- „Jesteśmy naprawdę znaczącym partnerem, jeśli chodzi o kosmos jako taki, i w Europie stajemy się wiodącym państwem. Więc dlaczego nie powiedzieć, to jest jeszcze może marzenie, to jest jeszcze wizja, ale mam odwagę dzisiaj powiedzieć, że ta wizja chyba się zmaterializuje. To nie jest mrzonka. Tak, to jest marzenie, to jest wyzwanie, ale to nie jest mrzonka. Powiedzieliśmy sobie, że finałem tego procesu, który dzisiaj się zaczął, może być i będzie polski Starlink”

- przekonywał.

Zwrócił uwagę, że wojna na Ukrainie dowodzi, jak wielkie znaczenie ma skuteczna łączność.

- „Bez łączności nie ma czego szukać na nowoczesnym polu walki. I wydaje się, że Polska jest tym państwem i że stać nas na to – bo mamy ludzi utalentowanych, zdeterminowanych, a państwo polskie jest dobrze zorganizowane i w tej kwestii jest państwem wiodącym – że Polska może się przykładem i takim państwem wiodącym dla całej Europy na rzecz budowy autonomii, prawdziwej suwerenności”

- powiedział.

- „Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka. A bez własnej łączności satelitarnej nie można mówić o pełnym bezpieczeństwie. Dlatego stawiamy sobie to zadanie”

- dodał.

Chodzi oczywiście o Elona Muska, który w kontekście wojny na Ukrainie przekonywał, że „jeśli wyłączy system Starlink, cały front upadnie”.

Ile natomiast miałby kosztować „polski Starlink”, kiedy miałby powstać, kto go zbuduje i z czego zostanie sfinansowany? To pytania, na które przed wyborami parlamentarnymi raczej nie poznamy konkretnych odpowiedzi.