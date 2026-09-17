Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, prowadzą śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wytwarzaniem, m.in. na terenie Poznania (od 2022 roku) i sprzedażą sfałszowanych produktów farmaceutycznych w postaci: leków hormonalnych, leków na potencję, leków na odchudzanie oraz sterydów anabolicznych. Grupa ta sprzedawała w Internecie sfałszowane farmaceutyki, za pomocą mediów społecznościowych, stron internetowych i komunikatorów.

Na początku września 2026 roku funkcjonariusze CBZC przeprowadzili działania na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego, których efektem było zatrzymanie 4 kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej. Przeprowadzili 7 przeszukań, podczas których zabezpieczyli znaczne ilości sfałszowanych wyrobów farmaceutycznych. Zabezpieczyli także mienie w postaci m.in.: pojazdów o łącznej wartości ok. 500 tys. złotych oraz gotówkę w kwocie ok. 90 tys. złotych.

Ze względu na charakter procederu i jego masową skalę, podejrzani usłyszeli odpowiednio, zarzuty karne udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzenia zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, przy czym sprawcy z tego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu. Ponadto, wśród zatrzymanych była osoba, która wspomagała grupę w zakresie tzw. „prania pieniędzy” pochodzących z przestępczego procederu.

Wobec 1 z zatrzymanych Sąd Rejonowy w Poznaniu na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W stosunku do pozostałych zatrzymanych zastosowano dozory Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe o łącznej kwocie 100 tys. złotych.