MSZ ostrzega Polaków. Groźne El Niño w Peru i Ekwadorze

Szczególnie trudna sytuacja może wystąpić na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Według informacji przekazanych przez MSZ prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego scenariusza u wybrzeży Peru i Ekwadoru oszacowano na co najmniej 62 proc. Największe zagrożenie ma utrzymywać się od września 2026 roku do stycznia przyszłego roku.

Powodzie, osuwiska i godzina policyjna. MSZ apeluje o ostrożność

W Ekwadorze szczególne środki bezpieczeństwa obejmą nadmorskie prowincje Guayas, Manabí, Los Ríos i El Oro. Od 17 do 30 września ma tam obowiązywać godzina policyjna.

– Ograniczenia przemieszczania się będą obowiązywać codziennie od północy do 5:00 rano – informuje polskie MSZ.

Ekwadorskie władze wprowadziły również czerwony alert pogodowy. Pozwala on m.in. na zarządzanie obowiązkowych, prewencyjnych ewakuacji z terenów szczególnie zagrożonych oraz mobilizowanie służb i niezbędnych zasobów.

El Niño może przynieść temperatury znacznie wyższe od przeciętnych oraz gwałtowne i intensywne opady. Ich następstwem mogą być powodzie i lawiny błotne, które szczególne zagrożenie stanowią na terenach górskich. Uszkodzenia dróg i innej infrastruktury mogą z kolei uniemożliwić kontynuowanie podróży, a w odległych regionach utrudnić dostęp do lekarzy, służb ratunkowych, a nawet pomocy konsularnej.

MSZ zwraca również uwagę na zagrożenie chorobami tropikalnymi. Wysoka temperatura i zbierająca się po intensywnych opadach woda tworzą warunki sprzyjające m.in. rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez komary. Resort zaleca więc osobom wybierającym się w zagrożone rejony wykupienie ubezpieczenia obejmującego nie tylko leczenie, ale również możliwość ewakuacji medycznej.

Poważna sytuacja panuje także w Peru. Stan wyjątkowy związany z zagrożeniem intensywnymi opadami przedłużono tam do 30 października. Obejmuje on 22 regiony, 876 dystryktów oraz Callao.

Wśród zagrożonych regionów znajdują się m.in. Lima, Piura, Tumbes, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Ucayali i Madre de Dios. Polskie MSZ wskazuje na ryzyko powodzi, osuwisk, urazów, problemów z dostępem do czystej wody oraz pogorszenia możliwości korzystania z opieki medycznej. Zagrożeniem są również choroby tropikalne, w tym denga, a przy ekstremalnych temperaturach – udary cieplne i poparzenia słoneczne.

El Niño jest naturalnym zjawiskiem klimatycznym związanym z okresowym ociepleniem wód równikowej części Pacyfiku. Podczas jego występowania słabną pasaty, a nagrzane wody przemieszczają się w kierunku wybrzeży Ameryki Południowej. Prowadzi to do poważnych zmian w cyrkulacji atmosferycznej i rozkładzie opadów. Konsekwencje mogą być odczuwalne daleko poza Peru i Ekwadorem – El Niño wpływa na pogodę w wielu częściach globu i może zwiększać ryzyko powodzi, susz, pożarów oraz strat w rolnictwie.