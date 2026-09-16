Trzy czerwone noty Interpolu na Lotnisku Chopina

51-letni obywatel Gruzji został zatrzymany przed planowanym wylotem do Tbilisi. Mężczyzna był poszukiwany przez gruzińskie organy ścigania w związku z podejrzeniem oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Czerwona nota Interpolu została wystawiona w celu jego zatrzymania i ekstradycji. Po wykonaniu czynności cudzoziemiec został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Decyzją sądu trafił na 7 dni do aresztu śledczego.

Drugą z poszukiwanych osób była 40-letnia obywatelka Chin, zatrzymana po przylocie z Pekinu. Czerwoną notę Interpolu wystawiły za nią władze Francji w związku z podejrzeniem udziału w procederze prania pieniędzy. Sąd Okręgowy w Warszawie zastosował wobec cudzoziemki tymczasowy areszt na 7 dni.

Ostatnią z trójki poszukiwanych, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali przed odlotem do Szardży. Obywatel Izraela poszukiwany był czerwoną notą Interpolu przez władze Francji za przestępstwa narkotykowe. Cudzoziemiec zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności w jego sprawie.