Prokuratura wszczyna śledztwa wobec posłów PiS ws. AWS

Spór rozpoczął się po decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka dotyczącej odwołania Michała Sopińskiego i powierzenia obowiązków rektora-komendanta Sławomirowi Cudakowi. Ministerstwo Sprawiedliwości utrzymuje, że decyzja z 9 września jest ostateczna, wykonalna i została skutecznie doręczona Sopińskiemu. Ten przedstawia sprawę inaczej i kwestionuje sposób przeprowadzenia zmiany władz uczelni.

Prokuratura zajmuje się Kurowską i Mateckim

Pierwsze postępowanie dotyczy Marii Kurowskiej, która od kilku dni przebywa w budynku Akademii, sprzeciwiając się zmianie władz uczelni. Prokuratura bada sprawę w kierunku naruszenia miru domowego. Drugie śledztwo obejmuje działania Dariusza Mateckiego, który przedostał się na teren AWS przez ogrodzenie, a następnie po interwencji policji opuścił uczelnię.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba zapowiedział:

– „Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformuje Marszałka Sejmu o wszczęciu powyższych śledztw i zwróci się o podjęcie wobec posłanki Kurowskiej i posła Mateckiego adekwatnych środków wynikających z Regulaminu Sejmu RP” – przekazał.

Trzecie śledztwo dotyczy fałszywego zawiadomienia o podłożeniu bomby na terenie Akademii.

Sprawa ma jednak również drugą stronę. Michał Sopiński skierował do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ zawiadomienie dotyczące Sławomira Cudaka, także odnoszące się do możliwości naruszenia miru domowego. Oznacza to, że organy ścigania będą musiały badać działania uczestników konfliktu po obu stronach sporu.

Sam Sopiński konsekwentnie podważa sposób przejęcia kierowania uczelnią i domaga się prawidłowego – w jego ocenie – przeprowadzenia procedury.

– „To, czego wymaga prawo, do czego ja będę dążył, to żeby w końcu organy władzy doręczyły mi prawidłowo korespondencję” – mówił w rozmowie opublikowanej przez „Gazetę Polską Codziennie”.

Ministerstwo Sprawiedliwości stoi natomiast na stanowisku, że odwołanie Sopińskiego zostało już skutecznie dokonane i że Sławomir Cudak ma podstawę prawną do kierowania Akademią do czasu wyboru nowego rektora-komendanta.