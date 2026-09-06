Ordynariusz diecezji ełckiej bp Jerzy Mazur SVD wygłosił kazanie w czasie Mszy świętej na Dożynkach Diecezji Ełckiej w Wiżajnach. Odnosząc się do czytanej w czasie liturgii perykopy ewangelicznej o weselu w Kanie Galilejskiej, duchowny wskazał na obecność Maryi w dziejach polskiego narodu. Przypomniał m.in. o Gietrzwałdzie, Cudzie nad Wisłą i Jasnogórskich Ślubach Narodu, których 70. rocznicę niedawno obchodziliśmy.

- „Maryja jest z nami i widzi, czego nam brakuje w rodzinach, w naszej Ojczyźnie, czego brakuje rolnikom”

- zapewnił.

Hierarcha zwrócił uwagę na kryzys demograficzny oraz zagrożenia związane z utratą wiary, demoralizacją, odrzuceniem Boga i Jego praw. Poruszył również problem rugowania lekcji religii ze szkół przez rządzących.

- „Pomimo apeli Konferencji Episkopatu Polski czy Komisji Wychowania o przywrócenie właściwego miejsca tym zajęciom nie ma odzewu. Nie ma żadnego dialogu z Panią Minister”

- zauważył.

Biskup zwrócił się do marszałka Sejmu

Przypomniał o setkach tysięcy podpisów obywateli pod inicjatywą „TAK dla religii i etyki w szkole”. Przywołał też słowa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. W czasie Campusu Polska Przyszłości dawny działacz komunistyczny apelował, by „nie bać się kleru”.

- „Chce się powiedzieć: Towarzyszu, naprawdę znowu chcecie ludzi straszyć Kościołem?”

- pytał bp Mazur.

Przestrzegł przed powrotem rzeczywistości znanej z czasów komunizmu, kiedy władza państwowa próbowała ograniczać wolność Kościoła.

- „Znowu chcecie wracać do komunistycznej przeszłości i dawnych prób ograniczania wolności Kościoła przez władze państwowe i stosowania odpowiedzialności zbiorowej. Znowu chcecie odgórnie narzucać obywatelom, kto ma być dla nich lokalnym autorytetem?”

- zwracał się do rządzących.

Duchowny wezwał wiernych do odwagi oraz odpowiedzialności za Ojczyznę przypominając, że wierzący mają prawo upominać się o swoje wartości oraz korzystać z praw obywatelskich. W tym duchu zachęcił do odpowiedzialnego podejmowania decyzji wyborczych. Na koniec, zwracając się do mieszkańców Suwalszczyzny, żyjących w pobliżu Przesmyku Suwalskiego, bp Mazur zaapelował o modlitwę w intencji pokoju.