Bogucki ripostuje

Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do wystąpienia Donalda Tuska z 4 września, stwierdził, że obserwował nerwowe zachowanie Zbigniewa Boguckiego.

–Po tych słowach widziałem pot Boguckiego na twarzy, widziałem nerwy, te ręce drżące – powiedział marszałek Sejmu.

Bogucki odpowiedział, że podobne uwagi nie przystoją osobie pełniącej jedną z najważniejszych funkcji w państwie.

–Takie obserwacje i wnioski nie licują chyba z funkcją drugiej osoby w państwie – stwierdził.

Nawiązał też do niedawnego głosowania w Sejmie, podczas którego Czarzasty zagłosował przeciwko kandydaturze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

–Mogę zapytać pana marszałka Czarzastego, czy te problemy z wycelowaniem w dobry guzik, to są problemy z drżącymi rękami po tych moich wystąpieniach? – ironizował Bogucki.

Szef Kancelarii Prezydenta dodał, że nie wie, co kierowało marszałkiem Sejmu, ale zasugerował, że ten powinien skoncentrować się na własnych problemach.

–Powinien zająć się własnymi rękami, własnym potem, własnymi zmartwieniami. A tak naprawdę, żeby zajął się państwem – powiedział.

Bogucki podkreślił przy tym, że zadaniem marszałka Sejmu jest przede wszystkim sprawne procedowanie ustaw, w tym projektów prezydenckich.

Spór między oboma politykami pojawił się przy okazji kolejnego starcia wokół ustawy o rynku kryptoaktywów i afery Zondacrypto. Sejm nie zdołał odrzucić trzeciego prezydenckiego weta w tej sprawie, co jeszcze bardziej zaostrzyło polityczną wymianę zdań.