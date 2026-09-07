Rozpoczynająca się seria konferencji ma posłużyć przygotowaniu realistycznego programu Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi. Pierwsza z konferencji odbędzie się już 12 września i zostanie poświęcona polskiej wsi oraz rolnictwu.

20 września odbędzie się konferencja poświęcona działaniom dotyczącym młodzieży. Na 26 września zaplanowano wydarzenie dot. wojska, a na 3 października konferencję na temat gospodarki. W przyszłości odbędzie się też osobne wydarzenia, w czasie którego ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego pochyli się nad problemami związanymi z systemem ochrony zdrowia.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że celem jest przygotowanie programu pozwalającego na „przyspieszenie naszej gospodarki” i całego procesu rozwoju kraju.