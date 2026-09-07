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Prawo i Sprawiedliwość

PiS przygotowuje program dla Polski! Jarosław Kaczyński zapowiedział serię konferencji

„Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną na polskiej scenie formacją, która ma programy i później te programy realizuje” – zauważył prezes PiS Jarosław Kaczyński, zapowiadając serię konferencji programowych swojego ugrupowania.

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Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość
Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość

Rozpoczynająca się seria konferencji ma posłużyć przygotowaniu realistycznego programu Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi. Pierwsza z konferencji odbędzie się już 12 września i zostanie poświęcona polskiej wsi oraz rolnictwu.

20 września odbędzie się konferencja poświęcona działaniom dotyczącym młodzieży. Na 26 września zaplanowano wydarzenie dot. wojska, a na 3 października konferencję na temat gospodarki. W przyszłości odbędzie się też osobne wydarzenia, w czasie którego ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego pochyli się nad problemami związanymi z systemem ochrony zdrowia. 

Jarosław Kaczyński podkreślił, że celem jest przygotowanie programu pozwalającego na „przyspieszenie naszej gospodarki” i całego procesu rozwoju kraju. 

Źródło: Niezależna.pl, Fronda.pl

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