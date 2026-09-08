W komentarzu opublikowanym w mediach społecznościowych była premier dodała, że:

„Jak zwykle, przoduje w tym Donald Tusk. Tym bardziej przykro się to obserwuje widząc reakcje w Brukseli, które są dalekie od takich egzaltowanych uniesień”.

Szydło zaznacza, że rosnąca popularność AfD w Niemczech to bezpośredni skutek działań niemieckich elit politycznych i „zblatowanych z nimi mediów”:

„U naszych zachodnich sąsiadów doszło do całkowitego oderwania elit od emocji społecznych oraz rosnących problemów gospodarczych. AfD weszła w lukę. Gigantyczną lukę, jak się okazuje”.

Na koniec swojego komentarza zaznaczyła, że zamiast histerii, w Polsce należy szykować strategię wobec tego, co jeszcze będzie się działo w Niemczech:

„Musimy być gotowi na narastający chaos polityczny w Niemczech, który może przełożyć się na sytuację w całej Unii Europejskiej”.

Jak już informowaliśmy na naszym portalu, Alternatywa dla Niemiec (AfD) wygrała wybory w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt z wynikiem 43,8 proc. i dosłownie zmiażdżyła CDU, które uzyskało zaledwie 17,2 proc. głosów.

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