W pierwszej instancji wymierzono mu grzywnę w wysokości 3 tys. zł, jednak Sąd Okręgowy w Warszawie zaostrzył karę. W obronie zasady wolności słowa wystąpił Grzegorz Braun, który wraz z innymi uczestnikami konferencji zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o rozważenie prawa łaski.

Sprawa dotyczy wypowiedzi, w których organy ścigania dopatrzyły się m.in. nawoływania do nienawiści i znieważania mniejszości. Olszański odrzuca zarzuty, przekonując, że jego internetowa działalność miała charakter politycznej satyry. Wyrok oznacza dla lidera Rodaków Kamratów kolejną odsiadkę – w przeszłości był już skazywany za inne czyny związane z publicznymi wypowiedziami.

Grzegorz Braun przekonuje, że między nim a Olszańskim istnieją poważne różnice polityczne, ale jego zdaniem nie powinny one mieć znaczenia przy obronie wolności wypowiedzi.

– „Chciałbym, żebyśmy mogli spierać się publicznie, a nie pod celą” – powiedział lider Konfederacji Korony Polskiej.

Braun ostrzega, że zaakceptowanie więzienia za kontrowersyjne wypowiedzi może stworzyć precedens wykorzystywany w przyszłości wobec kolejnych środowisk.

– „Taktyka salami: najpierw posadźmy Olszańskiego, a potem się zobaczy” – stwierdził.

Uczestnicy konferencji poświęconej sprawie „Jaszczura” wyrazili nadzieję, że Karol Nawrocki skorzysta z przysługującego głowie państwa prawa łaski. Decyzja należy jednak wyłącznie do prezydenta.

Sprawy Olszańskiego nie należy mylić z innym prawomocnym rozstrzygnięciem z 2 września. Sąd Apelacyjny w Gdańsku skazał go wówczas za nawoływanie do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej na półtora roku ograniczenia wolności, polegającego na wykonywaniu prac społecznych.