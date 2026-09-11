Wypowiedź padła w czasie konferencji zorganizowanej z okazji 40-lecia Trybunału. Równocześnie z siedziby samego TK popłynęło wyraźne ostrzeżenie: wszelkie zmiany muszą odbywać się zgodnie z Konstytucją, bez nacisków i prób wywierania presji na sędziów.

Słowa Zawistowskiego pojawiają się w momencie szczególnie ostrego sporu o przyszłość Trybunału Konstytucyjnego. Obóz rządzący od miesięcy kwestionuje sposób funkcjonowania TK i jego skład, podczas gdy przedstawiciele Trybunału oraz część środowiska prawniczego ostrzegają przed próbami obchodzenia obowiązujących procedur. Dlatego określenie „radykalne działania” natychmiast rodzi pytanie, co dokładnie przewodniczący KRS miał na myśli.

Zawistowski: „Jesteśmy w punkcie, który wymaga dość radykalnych działań”

Krajowa Rada Sądownictwa była gospodarzem konferencji poświęconej 40-leciu Trybunału Konstytucyjnego. Wzięli w niej udział m.in. byli prezesi TK Andrzej Zoll, Marek Safjan, Jerzy Stępień i Bohdan Zdziennicki, a także sędziowie Trybunału w stanie spoczynku.

Podsumowując spotkanie, Dariusz Zawistowski podkreślił, że nie miało ono wyłącznie jubileuszowego charakteru.

– „KRS była gospodarzem dzisiejszej konferencji, która była bardzo ważna, ale miała trochę inny wymiar. Mniej w niej chodziło o świętowanie, a raczej bardziej o refleksję i zastanowienie się nad tym, jak może i powinien funkcjonować Trybunał Konstytucyjny” – powiedział.

Następnie padły słowa, które mogą wywołać poważną debatę polityczną.

– „Jesteśmy w punkcie takim, który wymaga dość radykalnych działań po to, żeby Trybunał Konstytucyjny mógł (...) realizować swoje zadania” – stwierdził przewodniczący KRS.

Z Trybunału płynie inne przesłanie: tylko zgodnie z Konstytucją

W tym samym czasie w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego odbywała się międzynarodowa konferencja „Prawnonaturalne fundamenty ładu konstytucyjnego”.

Jednym z gości był dr Javier Cremades, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników. Jego wypowiedź brzmiała jak wyraźne ostrzeżenie przed próbami politycznego lub finansowego nacisku na sędziów.

– „Przez cały czas śledzimy debatę na temat niezawisłości sędziowskiej i wymiaru sprawiedliwości, różnego rodzaju presję, którą się wywiera po to, żeby skłonić osoby do podejmowania różnych decyzji, ale moim zdaniem trzeba się tego wystrzegać” – powiedział.

Cremades podkreślił również, że naciski ekonomiczne nie mogą służyć zmianie stanowiska sędziów.

– „Nie można wykorzystywać narzędzi finansowych, by wywierać presję lub wpływać na pozycję czy stanowisko sędziowskie” – zaznaczył.

Najważniejsze zdanie padło jednak chwilę później:

– „Jeśli komuś nie podoba się TK, jeśli chce coś zmienić – to musi to zrobić zgodnie z konstytucją” – stwierdził.