Szef KPRP wprost: Berek ma koordynować politykę rządu w TK

Na początku miesiąca premier Donald Tusk poinformował, że jego – jak się wyraził – prawa ręka, dr Maciej Berek odchodzi z urzędu ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Wkrótce później przewodniczący Koalicji Obywatelskiej ogłosił kandydaturę byłego ministra na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Manewr ten za pośrednictwem mediów społecznościowych podsumował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

- „Pan Maciej Berek, który był, jak mawiał Donald Tusk, jego >>prawą ręką<<, a w istocie w dużym zakresie zastępował premiera, ponieważ odpowiadał za koordynowanie POLITYKI rządu, został wskazany jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ma więc dalej być prawą polityczną ręką Donalda Tuska, tylko teraz już nie w rządzie, ale w Trybunale Konstytucyjnym, żeby tym razem odpowiadać za koordynowanie polityki rządu w Trybunale”

- wskazał.

Jak zauważył, teraz dr Berek „będzie miał oceniać ustawy, które sam przygotowywał”.

- „(…) i wreszcie dopisać, wbrew Konstytucji, do źródeł prawa uchwały tej większości parlamentarnej, w tym tę mającą uzasadniać deptanie Konstytucji poprzez niepublikowanie od blisko trzech lat orzeczeń TK”

- dodał.

Przypomniał, że zgodnie z Konstytucją orzeczenia te mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

- Tak wygląda >>praworządność<<, >>rozdzielenie<< władzy wykonawczej od sądowniczej i >>demokracja<< wg premiera Tuska i demokratów walczących”

- podsumował.

- „W tych niepowtarzalnych okolicznościach bezprawia pan Berek może spokojnie trawestować swojego szefa i powiedzieć: >>Nie będę udawać, że jestem taka ciotuleńka, co to ma być niezawisłym sędzią<<”

- zakończył swój wpis minister Bogucki.