Dzień: wtorek, 25 sierpnia 2026 Imieniny: Ludwika, Józefa, Patrycji

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XXI tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Niemiecka prasa uzasadnia… łamanie prawa przez Donalda Tuska

„Jest oczywiste, że premier Tusk nie będzie w stanie dotrzymać obietnic wyborczych, jeśli będzie podążał wyłącznie drogą zgodną z prawem” – piszą dziennikarki niemieckiego dziennika „Sueddeutsche Zeitung”.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (wPolsce24)
Fot. screenshot: YouTube (wPolsce24)

Viktoria Grossmann i Verena Meyer przekonują w najnowszym wydaniu gazety, iż Polska i Węgry pokazują, „że można pozbyć się autorytarnych przywódców”. Za „autorytarnych” uznają prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Następnie autorki pochylającą się nad problemem tego, po jakie środki można sięgać, aby „przywracać demokrację”.

- „W Polsce, od czasu porażki PiS w 2023 roku, pytanie brzmi: czy rząd ma prawo stosować niedemokratyczne środki w celu przywrócenia demokracji?”

- wskazują piewczynie nowoczesnej – zwanej też „walczącą” – demokracji na łamach niemieckiej prasy.

Zwracają uwagę m.in. na siłowe przejęcie mediów publicznych przez obóz Donalda Tuska podkreślając, że „sposób tego demontażu był wysoce kontrowersyjny z prawnego punktu widzenia – ale skuteczny”. Wreszcie wskazują na Trybunał Konstytucyjny.

- „Jest oczywiste, że premier Tusk nie będzie w stanie dotrzymać obietnic wyborczych, jeśli będzie podążał wyłącznie drogą zgodną z prawem. Ale jak daleko może się posunąć, nie zrażając wyborców?”

- pytają publicystki.

 

Źródło: Dw.com, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej