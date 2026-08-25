Niemiecka prasa uzasadnia… łamanie prawa przez Donalda Tuska

Viktoria Grossmann i Verena Meyer przekonują w najnowszym wydaniu gazety, iż Polska i Węgry pokazują, „że można pozbyć się autorytarnych przywódców”. Za „autorytarnych” uznają prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Następnie autorki pochylającą się nad problemem tego, po jakie środki można sięgać, aby „przywracać demokrację”.
- „W Polsce, od czasu porażki PiS w 2023 roku, pytanie brzmi: czy rząd ma prawo stosować niedemokratyczne środki w celu przywrócenia demokracji?”
- wskazują piewczynie nowoczesnej – zwanej też „walczącą” – demokracji na łamach niemieckiej prasy.
Zwracają uwagę m.in. na siłowe przejęcie mediów publicznych przez obóz Donalda Tuska podkreślając, że „sposób tego demontażu był wysoce kontrowersyjny z prawnego punktu widzenia – ale skuteczny”. Wreszcie wskazują na Trybunał Konstytucyjny.
- „Jest oczywiste, że premier Tusk nie będzie w stanie dotrzymać obietnic wyborczych, jeśli będzie podążał wyłącznie drogą zgodną z prawem. Ale jak daleko może się posunąć, nie zrażając wyborców?”
- pytają publicystki.
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