Niemiecka prasa uzasadnia… łamanie prawa przez Donalda Tuska

Viktoria Grossmann i Verena Meyer przekonują w najnowszym wydaniu gazety, iż Polska i Węgry pokazują, „że można pozbyć się autorytarnych przywódców”. Za „autorytarnych” uznają prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Następnie autorki pochylającą się nad problemem tego, po jakie środki można sięgać, aby „przywracać demokrację”.

- „W Polsce, od czasu porażki PiS w 2023 roku, pytanie brzmi: czy rząd ma prawo stosować niedemokratyczne środki w celu przywrócenia demokracji?”

- wskazują piewczynie nowoczesnej – zwanej też „walczącą” – demokracji na łamach niemieckiej prasy.

Zwracają uwagę m.in. na siłowe przejęcie mediów publicznych przez obóz Donalda Tuska podkreślając, że „sposób tego demontażu był wysoce kontrowersyjny z prawnego punktu widzenia – ale skuteczny”. Wreszcie wskazują na Trybunał Konstytucyjny.

- „Jest oczywiste, że premier Tusk nie będzie w stanie dotrzymać obietnic wyborczych, jeśli będzie podążał wyłącznie drogą zgodną z prawem. Ale jak daleko może się posunąć, nie zrażając wyborców?”

- pytają publicystki.