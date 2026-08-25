Jak relacjonuje agencja Ansa, abp Gallagher stwierdził, że trwającej wojny „nie można rozwiązać środkami militarnymi”. Zapewnił, że Stolica Apostolska chce nadal udzielać „wsparcia dyplomatycznego i oferować przestrzeń dla dialogu”.

Samą rozmowę z rosyjskim ministrem szef watykańskiej dyplomacji ocenił jako „szczerą i konstruktywną”. Wskazał, że rozmawiano o relacjach dwustronnych oraz o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że dla Stolicy Apostolskiej najważniejsze jest jak najszybsze osiągnięcie pokoju pomiędzy Rosją a Ukrainą, ponieważ „z każdym kolejnym dniem” rozpoczęcie dialogu staje się coraz trudniejsze.

Hierarcha wskazał też na zaangażowanie Watykanu w kwestie humanitarne, w tym w powrót porwanych przez Rosję z Ukrainy dzieci oraz w dialog ws. wymiany jeńców.