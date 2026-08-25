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Wysłannik papieża po spotkaniu z Ławrowem: Ta wojna musi się skończyć

W ramach swojej kilkudniowej wizyty w Moskwie szef watykańskiej dyplomacji abp Paul Richard Gallagher spotkał się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. „Ta wojna musi się skończyć” – zaapelował hierarcha, mówiąc o wojnie na Ukrainie.

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Fot. screenshot: YouTube (APT)
Fot. screenshot: YouTube (APT)

Jak relacjonuje agencja Ansa, abp Gallagher stwierdził, że trwającej wojny „nie można rozwiązać środkami militarnymi”. Zapewnił, że Stolica Apostolska chce nadal udzielać „wsparcia dyplomatycznego i oferować przestrzeń dla dialogu”.

Samą rozmowę z rosyjskim ministrem szef watykańskiej dyplomacji ocenił jako „szczerą i konstruktywną”. Wskazał, że rozmawiano o relacjach dwustronnych oraz o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że dla Stolicy Apostolskiej najważniejsze jest jak najszybsze osiągnięcie pokoju pomiędzy Rosją a Ukrainą, ponieważ „z każdym kolejnym dniem” rozpoczęcie dialogu staje się coraz trudniejsze. 

Hierarcha wskazał też na zaangażowanie Watykanu w kwestie humanitarne, w tym w powrót porwanych przez Rosję z Ukrainy dzieci oraz w dialog ws. wymiany jeńców. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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