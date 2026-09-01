Sąd stwierdził, że emerytowany prefekt Dykasterii ds. Biskupów padł ofiarą zniesławienia. Stwierdzając, że Pamela Groleau „fałszywie oskarżyła” katolickiego hierarchę o napaść seksualną, zobowiązał ją do wypłacenia mu 100 tys. dolarów za zniesławienie.

Kard. Ouelleta oświadczył, że przekaże zasądzone odszkodowanie „organizacjom walczącym z wykorzystywaniem seksualnym, którego ofiarą padają rdzenni mieszkańcy Kanady”.

- „Z wdzięcznością przyjmuję, że system wymiaru sprawiedliwości w moim kraju uznał, iż oskarżenia o przemoc seksualną skierowane przeciwko mnie były fałszywe i sformułowane z «wyjątkową zuchwałością, graniczącą ze złośliwością», oraz że osoba, o której mowa, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za «oszczercze» i zniesławiające oskarżenia przeciwko mnie, szeroko rozpowszechnione potem na całym świecie”

- napisał purpurat.