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Kościół

Oskarżony o napaść seksualną kardynał uniewinniony. Autorka pomówienia zapłaci 100 tys. dol.

Sąd Najwyższy w Quebecu uniewinnił kard. Marca Ouelleta, który został oskarżony przez Pamelę Groleau o molestowanie. Fałszywa oskarżycielka będzie teraz musiała wypłacić duchownemu 100 tys. dolarów odszkodowania.

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Fot. screenshot: YouTube (ROME REPORTS in English)
Fot. screenshot: YouTube (ROME REPORTS in English)

Sąd stwierdził, że emerytowany prefekt Dykasterii ds. Biskupów padł ofiarą zniesławienia. Stwierdzając, że Pamela Groleau „fałszywie oskarżyła” katolickiego hierarchę o napaść seksualną, zobowiązał ją do wypłacenia mu 100 tys. dolarów za zniesławienie. 

Kard. Ouelleta oświadczył, że przekaże zasądzone odszkodowanie „organizacjom walczącym z wykorzystywaniem seksualnym, którego ofiarą padają rdzenni mieszkańcy Kanady”.

- „Z wdzięcznością przyjmuję, że system wymiaru sprawiedliwości w moim kraju uznał, iż oskarżenia o przemoc seksualną skierowane przeciwko mnie były fałszywe i sformułowane z «wyjątkową zuchwałością, graniczącą ze złośliwością», oraz że osoba, o której mowa, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za «oszczercze» i zniesławiające oskarżenia przeciwko mnie, szeroko rozpowszechnione potem na całym świecie”

- napisał purpurat.

Źródło: Vaticannews.va/pl, Fronda.pl

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