Chiny: święcenia biskupa Datong

Ks. Paolo Liu Honggang urodził się 2 listopada 1970 r. we wsi Wufuying, niedaleko miasta Taiyuan. W latach 1988–1992 uczęszczał do seminarium w Fenyang, a następnie, w latach 1992–1996, do Narodowego Seminarium w Pekinie, gdzie uzyskał tytuł licencjata teologii.

24 listopada 1996 r. przyjął święcenia kapłańskie w diecezji Datong. Od grudnia 1996 r. do 1999 r. pełnił funkcję proboszcza w Zhangguantun; w latach 2000–2003 był proboszczem w Xubao, a następnie został przeniesiony do parafii Xihehe, którą kierował w latach 2003–2005. Od 15 marca 2005 r. pełnił funkcję administratora diecezjalnego.