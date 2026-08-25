Niemcy: Jechała z pijaną matką. 8-latka zaalarmowała policję

Do zdarzenia doszło w sobotę po północy. Jak relacjonuje „Bild”, na numer alarmowy zadzwoniła przerażona dziewczynka, która poinformowała, że jej matka jedzie zygzakiem.

- „Dziewczynka była bardzo roztrzęsiona. Powiedziała mojemu koledze przez telefon, że jej matka jedzie zygzakiem po drodze i raz po raz wjeżdża na przeciwny pas. Dziecko było mocno przestraszone i nie wiedziało, gdzie w tym momencie się znajduje”

- powiedział dziennikarzom rzecznik policji w Diepholz Maximilian Höge.

W pewnym momencie kobieta wyłączyła telefon. Dyspozytor jednak oddzwonił i kontynuował rozmowę z 8-latką.

- „Cały czas opisywała, co widziała i co się dzieje. Pozwoliło to kolegom zlokalizować i zatrzymać samochód”

- wyjaśnił rzecznik.

Kobieta miała krzyczeć na córkę, ale nie odezwała się do jej rozmówcy. Również po zatrzymaniu samochodu była „pochłonięta kłótnią z córką”.

- „Wykazywała poważne objawy upojenia alkoholowego, nie była już zdolna do prowadzenia pojazdu”

- zaznaczył Höge.

40-latce odebrano prawo jazdy, a dziecko zostało przekazane pod opiekę członkom rodziny. Za jazdę pod wpływem alkoholu kobieta odpowie przed sądem.