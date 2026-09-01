Pomnik zamiast reparacji? Niemcy ogłaszają konkurs

Prace przedstawi 25 kandydatów i zespołów, na co mają czas do 8 października. W grudniu wyłoniony ma zostać zwycięski projekt.

Za budową pomnika upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej w grudniu ub. roku opowiedział się niemiecki parlament. Ma on powstać w dawnej Operze Krolla, gdzie Hitler ogłosił napaść na Polskę. Obecnie w miejscu tym stoi Głaz Pamięci.

Decyzja o powstaniu pomnika wybuchła po tym, jak rząd Zjednoczonej Prawicy wrócił do kwestii należnych Polsce odszkodowań za straty wyrządzone przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Berlin konsekwentnie przekonuje jednak, że kwestia reparacji została zamknięta.