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Niemcy

Pomnik zamiast reparacji? Niemcy ogłaszają konkurs

Niemiecki Urząd Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego zapowiedział konkurs na projekty pomnika upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej. Jego budowa ma rozpocząć się w 2027 roku, a Niemcy przeznaczą na nią do 5 mln euro.

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Miejsce Pamięci dla Polski 1939-1945 w Berlinie
Miejsce Pamięci dla Polski 1939-1945 w Berlinie · fot. Leonhard Lenz - Praca własna za: Wikipedia CC0

Prace przedstawi 25 kandydatów i zespołów, na co mają czas do 8 października. W grudniu wyłoniony ma zostać zwycięski projekt.

Za budową pomnika upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej w grudniu ub. roku opowiedział się niemiecki parlament. Ma on powstać w dawnej Operze Krolla, gdzie Hitler ogłosił napaść na Polskę. Obecnie w miejscu tym stoi Głaz Pamięci. 

Decyzja o powstaniu pomnika wybuchła po tym, jak rząd Zjednoczonej Prawicy wrócił do kwestii należnych Polsce odszkodowań za straty wyrządzone przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Berlin konsekwentnie przekonuje jednak, że kwestia reparacji została zamknięta. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

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