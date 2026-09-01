Dzień: wtorek, 1 września 2026 Imieniny: Bronisława, Idziego, Anny

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XXII tygodnia okresu zwykłego

Uwaga

Wichury uderzą w północ Polski. IMGW szykuje pomarańczowe alerty

Silny wiatr może pod koniec tygodnia stworzyć poważne zagrożenie na północy kraju. Według prognoz IMGW w piątek na Wybrzeżu porywy mogą osiągać około 90 km/h. Takie podmuchy mogą łamać gałęzie i drzewa, a także uszkadzać linie energetyczne, co może prowadzić do lokalnych przerw w dostawie prądu.

1 min czytania
Burza
Burza · fot. Fot. via AI

– Najbliższy tydzień doświadczy nas pogodą dość zmienną i dynamiczną. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będą kolejne fronty atmosferyczne – ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Już wcześniej w wielu regionach pojawią się deszcz i burze. Na Mazurach i Suwalszczyźnie suma opadów może sięgać około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz porywy wiatru mają dochodzić do około 65 km/h.

Najgroźniej w piątek. Wiatr do 90 km/h

Największe zagrożenie prognozowane jest jednak na piątek. Wówczas silny wiatr ma objąć Pomorze Zachodnie, Pomorze i część województwa warmińsko-mazurskiego.

Na Wybrzeżu porywy mają osiągać około 90 km/h. Przy takiej sile wiatru możliwe są połamane drzewa, uszkodzenia dachów i zerwane linie energetyczne. Mieszkańcy północnych regionów powinni więc liczyć się z możliwością lokalnych awarii prądu.

IMGW planuje wydanie ostrzeżeń drugiego stopnia dla części Pomorza. Pomarańczowe alerty mają objąć powiaty: słupski, miasto Słupsk, lęborski, wejherowski i pucki.

Dla pozostałej części Pomorza, nadmorskich powiatów Pomorza Zachodniego oraz północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Pogoda przez większą część tygodnia ma pozostać pochmurna, deszczowa i chłodniejsza. Temperatura w większości kraju będzie wynosić około 18–22 st. C, jedynie na południowym wschodzie miejscami może sięgać około 25 st. C.

Źródło: mp/Polsat News, IMGW, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej